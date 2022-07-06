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阿馬多縣爆山火 一夜燒3000畝地

編譯組／綜合5日電
「伊萊克查山火」一夜之間焚地超過3000畝。（美聯社）
「伊萊克查山火」一夜之間焚地超過3000畝。（美聯社）

阿馬多縣（Amador County）昨日爆發山火，火場面積一夜之間從900畝迅速擴大至超過3000畝，450座建築物受到威脅。當局猜測，山火可能是國慶日一個休閒娛樂區施放的煙火或烤肉碳火引發的。

發生在阿馬多縣傑克森（Jackson）的「伊萊克查山火」（Electra Fire）4日下午從瓦克斯海灘（Vox Beach）附近一個休閒娛樂區開始燒起，迫使該區85到100名正在慶祝節日的民眾撤離到太平洋瓦電（PG&E）一處設施避難，這些民眾稍後都已安全離開。

加州森林防火廳（Cal Fire）指出，大火以非常危險的速度不斷擴大，對一個重要的電力設施造成威脅。由於火場是一個崎嶇不平的區域，消防員難以進入莫卡勒密河（Mokelumne River）流域。

阿馬多縣警局表示，他們已強制要求阿馬多縣和Butte Mountain Road的居民撤離，加州森林防火廳也對住在塔博湖（Lake Tabeaud）方圓2哩內的居民發出強制撤離令。5日下午，阿馬多縣官員將撤離令和警告的範圍擴大到傑克森以東、松林（Pine Grove）以西的地區。

阿馬多縣警局局長雷德曼（Gary Redman）表示，大火延燒的速度5日已開始減慢。雷德曼說，受撤離令和警報影響的阿馬多縣居民約700人，卡拉維拉斯縣（Calaveras County）居民約300到400人。雷德曼猜測，煙火或烤肉碳火可能是造成火災的原因。

太平洋瓦電發言人表示，山火造成阿馬多縣和卡拉維拉斯縣約1萬2000名用戶斷電，太平洋瓦電還有一些設施仍處於危險之中。太平洋瓦電發言人還表示，他們的設備與這場大火發生的地點與時間無關。

加州森林防火廳表示，他們出動超過100輛消防車、1200名消防員和14架直升機前往救火，一名消防員受到輕傷，起火原因正在調查當中。

加州交通廳（Caltrans）指出，州際26號公路Buckeye Lane到Lower Dorray Road之間的雙向道路已因大火關閉。

阿馬多縣國慶日爆發山火，造成約1000民眾撤離。（美聯社）
阿馬多縣國慶日爆發山火，造成約1000民眾撤離。（美聯社）

加州 山火

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