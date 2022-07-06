七七抗戰85周年 灣區僑學界視訊大會 鍾維君：抗戰始於九一八

鍾維君強調，抗戰歷史不能被淡忘。（記者李榮／翻攝）

中國國民黨 駐美總支部與北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會，於七七抗戰周年紀念前共同主辦「北美洲僑學界紀念七七抗戰85周年視訊大會」，邀請國父紀念館董事長鍾維君講述抗戰史，講題為：「抗戰論英雄，典範在夙昔」。鍾維君強調，抗戰應從九一八事變開始到二戰日本 無條件投降結束，「我們要還原歷史，譴責日本軍國主義。」

當日由王維擔任大會司儀。大會共同主席、中國國民黨駐美總支部常委孫序彰致詞表示，七七抗戰是中華民國 生死存亡的大戰，憑著全國軍民上下一心的愛國情懷，不畏強權奮戰到底的民族氣節，終於得到光榮的勝利。如今大家紀念先烈，更要提醒大家記取歷史的教訓、避免悲劇重演。

駐金山灣區台北經濟文化辦事處副處長朱永昌致詞讚揚中華民國抗戰的成就，對於抗戰期間軍民用血肉築起的長城，而得到最後勝利表示感佩。他肯定中國國民黨駐美總支部與北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會舉辦紀念大會，希望以後繼續舉辦客觀公正的講座，還給歷史及因抗戰死傷的3000多萬軍民一個公道。

鍾維君演講「抗戰論英雄，典範在夙昔」。他表示，中國抗日戰爭應從1931年九一八事變日本發動侵略我國東北開始，到1945年日本無條件投降。14年中大規模會戰22次，大小戰鬥20多萬次，國軍傷亡300餘萬人，「每一位都是英雄!」

鍾維君也在講座中，介紹抗戰中有代表性的十次「大會戰」和十位「凋零英雄」的歷史。大會戰包括：長城戰役、淞滬會戰、徐州會戰、武漢會戰、四次長沙會戰、鄂西會戰、緬北會戰。十位抗戰英雄：張自忠、趙登禹、佟麟閣、吉星文、薛岳、高志航、張靈甫、孫立人、謝晉元、胡璉。他並引用正氣歌，「天地有正氣：時窮節乃見、一一垂丹青、哲人日已遠、典型在夙昔」，表彰我方英雄的忠烈。

鍾維君強調，抗戰讓全國軍民團結一心，「我們要還原歷史、譴責日本軍國主義，並把這段不可磨滅的歷史，代代相傳給炎黃子孫。」

共同主席鄭積森致謝詞表示，感謝鍾維君的演講，也感念45個支持中華民國的協辦單位，以及百餘位聽眾參加大會，還包括來自美東大華府、美南德州、美中伊利諾州、美西華盛頓州及洛杉磯、日本等國家與地區的愛國人士與團體上線。他表示，抗戰歷史十分重要，中華民國的課綱不可以把它減略掉。中華民族必須記取慘痛的歷史教訓，並且居安思危，防患未然。