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北加州台灣同鄉聯合會 參加佛利蒙國慶遊行 向主流介紹台灣

記者李榮／佛利蒙報導
北加州台灣同鄉聯合會號召100多人，橫跨老中青三代，向主流社會介紹台灣。（莊靜娜提供）
北加州台灣同鄉聯合會號召100多人，橫跨老中青三代，向主流社會介紹台灣。（莊靜娜提供）

因為新冠肺炎疫情的關係，佛利蒙美國國慶日遊行暫停兩年後，今年再度恢復舉行，而這也是第24屆的遊行，吸引許多人潮在路邊觀看並為遊行隊伍歡呼。這次台灣人社團也參加美國遊行，北加州台灣同鄉聯合會所組成100多人的隊伍，向主流社會介紹台灣，也希望能融入美國主流。

北加州台灣同鄉聯合會會長林政源表示，聯合會參與此遊行已有十多年的歷史，一方面積極融入主流的活動，一方面也向主流社會介紹台灣，算是一舉兩得。特別感謝熱心的鄉親陳陽明，提供北加州台灣同鄉聯合會遊行的制服，使得遊行多一份明亮整齊的色彩。

聯合會祕書長陳文羿表示：「今年國慶日的遊行主題是『Moving Forward』，北加州台灣同鄉聯合會用世代傳承的概念來設計本次的遊行。由於我們的社團是來自台美人的老中青各世代，所以希望呈現我們有多世代在台美社區服務的精神及文化交流，並向美國主流社會顯現我們台美人的價值觀。」

陳文羿進一步指出，這次參加北加州台灣同鄉聯合會遊行隊伍的人，從80幾歲的阿公到剛蹣跚學步的小孩都有，「我們在隊伍前方高舉自由、民主、獨立的海報，並有火炬從前方傳到後方，象徵價值的傳承。同時，我們也揮舞台灣與美國的國旗，代表台灣與美國兩國之間合作緊密，並沿路播放台灣各世代的流行歌，介紹台灣文化。」

遊行 加州 北加

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