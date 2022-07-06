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美國留學生協會聯盟 主席團招人 非聯盟成員也可競選

記者陳爍嘉／聖荷西報導

美國留學生協會聯盟（The United States Oversea Students Union）開啟主席團競選活動。本次競選的候選人為所有在美或即將來美的學生，任期為一年。聯盟鼓勵非本聯盟正式成員的申請人也參與競選聯盟主席團。本次開放競選的崗位有：聯盟主席、聯盟副主席、聯盟秘書長、聯盟各個部門的部長。主席團競選的截止日期為7月8日，需要競選人向聯盟提供自己的簡歷和競選視頻。

美國留學生協會聯盟希望競選人具備整體統籌能力和全局觀，善於調動團隊的活力和凝聚力；善於敏銳地發現團隊中人員的特點，並針對性分配任務；對協會在當地的發展以及在美國的發展有自己獨到的想法；積極主動，能夠用發展的眼光看待和解決問題。

美國留學生協會聯盟成立於 2018 年，並在 2019 年在加州註冊，成為非營利組織。該聯盟致力於團結世界各國學生，打通美國留學生社交網絡，為來美留學生打造更加緊密高端的社交平台。至今美國留學生聯盟已成立了19個省份的留學生協會和馬來西亞留學生協會，還有更多省份留學生協會正在籌備中。

北加留學生協會主席李永樂表示，隨著疫情的逐漸消退，各國之間的貿易也隨之慢慢恢復，美國留學生聯盟聯合北加留學生協會圍繞電商孵化，舉行了一場幫助在美中國留學生實踐課本操作，實現品牌從0到1的活動。金牌講師將提供面對面指導，幫助中國製造走向中國智造。

有意願參與本次主席團競選活動的候選人關注聯盟的微信公眾號：USOSU留學生聯盟，了解更多信息。

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