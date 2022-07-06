聖縣啟動2023年-2031年住房開發計畫 鼓勵民眾參與規畫

聖縣還有很多土地正在等待被開發。（聖縣政府官網）

聖他克拉拉縣已啟動2023年-2031年八年住房開發計畫（the Housing Element Update 2023-2031）更新。該計畫將指導未來八年聖他克拉拉縣不受當地市政公司管轄的地區的住房建設和規畫。聖縣已經計畫了一系列社區的外展活動，並敦促民眾分享寶貴的意見並參與這一規畫過程。

通過聖他克拉拉縣規畫和發展部門的介紹，負責縣住房開發計畫的工作人員將進行住房需求的評估，準備一份住房開發的可用場地清單，對可能影響住房的生產和可負擔性的政府和非政府因素進行審查和評估，提供可開發和可修復住房的可能數量，以及完成未來八年聖縣住房政策和項目的制定。

聖他克拉拉縣議會主席沃瑟曼 (Mike Wasserman)邀請公眾參與聖縣的住房開發計畫。他希望那些關心廉租房、租金 補貼、遊民 安置房建設以及其他住房問題的民眾都能參與縣的住房需要規畫。

聖他克拉拉縣規畫和發展總監奧恰諾 （Jacqueline R. Onciano）說：「我們十分期望社區裡的每個人能夠通過這一系列的社區討論，分享他們對於此計畫的觀點和意見。這個計畫將影響到社區與住房相關的各方面的政策。民眾的意見將有助於指導我們部門的工作，幫助我們設計能夠反映出社區需求的住房開發計畫」。

本次住房開發計畫的社區參與將包括在7月至9月期間舉辦的一系列公開會議，第一次研討會的時間定於 6 日上午10時至下午5時。所有聖縣住房開發計畫研討會都將通過網絡舉行，並將重點關注到農村或城市的住房需求上面。

民眾可以通過 Housing Element 網站發送電子郵件查詢有關過程。社區成員可以在 http://www.sccgov.org/housing-element 註冊並了解更多關於住房開發計畫的信息，也可以通過該網站或者研討會為聖縣提供自己寶貴的意見和建議。

根據加州 住房和社區發展部，地方政府需要充分計畫住房需求，包括其現有和預計的住房需求情況。為了有效規畫開發和維護充足的住房供應，地方管轄區必須首先了解其社區的住房需求。因此，住房開發計畫的住房需求部分要求各地政府針對所管轄社區不同人群的住房需求，以及用於滿足這些需求的可用資源等，進行描述分析。這些住房開發計畫旨在確保城市和縣準備好足夠的住房。

聖他克拉拉縣目前正在使用的住房開發計畫於 2015 年採用，並將於 2022 年結束使用。