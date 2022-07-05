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北加治安惡化 矽谷媽媽協助教導華人以色列格鬥術

記者江碩涵／灣區報導
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）和她的兩個孩子已學習以色列格鬥術六年，協助開啟免費講座，希望喚起華人防身意識。（受訪者提供）
南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）和她的兩個孩子已學習以色列格鬥術六年，協助開啟免費講座，希望喚起華人防身意識。（受訪者提供）

灣區治安日益惡化，根據聖荷西警局統計，2022年1月至2022年5月發生兇殺、強姦、搶劫等暴力襲擊事件共2057起，其他如盜竊、汽車盜竊等案件逾一萬件。聖荷西5個月內全部暴力案件共超過 1萬2000 起，再加上仇恨亞裔的犯罪行為依然無處不在，治安問題比以前更糟糕。

以色列格鬥術Vanguard Krav Maga創始人Ev Pepper平日熱心於社區服務，他將替華人社區提供免費防身術講座，內容包括孩子被壞人正面或背面強行抱起時如何自衛；有人強行拉你的手時如何保護自己；手機、鞋子、T恤和雜誌如何成為日常自衛武器等。Ev還將教授一些簡單的自衛遊戲，父母和孩子可在家中邊玩邊練習，增加身體的靈活性。

講座為實體免費課程，英文授課，已學習以色列格鬥術六年的南灣媽媽陳佩芬（Sarah Chen）和她的兩個孩子會在旁邊以中文協助、解決問題。陳佩芬說，講座內容淺顯易懂，會有很多時間互動練習，希望藉由互相練習，親自感受防身小技巧，以及保護自己的重要性。

活動時間是今年7月16日下午2時至3時30分，地點在北加聖他克拉拉市3475 Woodward Ave，報名時間即日起至7月12日，報名連結為 https://academyselfdefense.com/shop/kravmaga-self-defense-seminar/?fbclid=IwAR2tXgl_XRWLkmqH7MQxhKVLSzYJcOuFfflr-VY6i1rgw-KZh05Mv62V6Pw。

聖荷西 以色列 亞裔

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