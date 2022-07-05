聖荷西周末大飆車 警開500張罰單逮7人

聖荷西周末出現大型飆車秀 當局開出500張罰單。（電視新聞截圖）

聖荷西 警方分享了周六（7月2日）晚上11點左右最晚一場飆車的snapchat地圖視頻，當時警察 正趕到第10街和東Alma大道周邊街區的飆車現場。

周日，在第四街和Reed街的拐角處，輪胎剎車痕幾乎覆蓋了整條馬路，而當地居民們則要用周末一半的時間撿拾留下的垃圾。

聖荷西居民托威（Brenden Towey）周日（7月3日）告訴NBC灣區 ，當這場飆車開始時，他正在努力入睡。「是的，我認為他們應該阻止人們這樣做，」他說。「他們擋住了街道對面的所有地方，擠滿了馬路，阻斷了交通。」

居民們說，這就像過去在這裏及整個城市所見大多數飆車一樣，他們當時無法離開自己的家，能做的只是觀看，希望沒有人受傷。

聖荷西居民奧爾森（Kenny Olson）說，這場飆車持續了很長時間後，他們才聽到第一聲警笛。

他說：「當時我和我的鄰居正在談論，好像還沒有警察出來，他們那時已經飆了將近一個小時。」

但警察最終還是出現了，在附近的一家便利店，一名員工允許NBC灣區的工作人員查看他們的監控錄像，錄像顯示警察在十字路口攔截了至少一輛車。

一張空拍照片顯示了聖荷西警局SJPD和加州公路巡警局CHP如何封鎖了周圍的街道，然後他們席卷而來，逮捕了7名違反槍支和武器規定的人，並開出了近500張罰單。

「這裏似乎一直都有飆車舉行，人們似乎把這裏當成了一個高速路，」托威說。

警方說，他們扣押了幾輛涉案的汽車，並會將它們扣留30天。

奧爾森說：「我不明白他們為什麽要這樣做，但這總比開槍要好。」

聖荷西警方在周日的一封電子郵件中告訴NBC灣區，槍支在這些飆車中是個問題，他們很高興能從中查獲兩把，使其遠離街頭。

警方補充說，盡管在同等規模城市的警力配備中，他們躋身最小之列，但他們將繼續打擊飆車活動。