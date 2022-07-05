加州猴痘病例周增逾倍 衛生官警戒 「需政府和社會配合控制」

過去一周，加州和灣區的猴痘病例激增超過一倍。（電視新聞截圖）

儘管加州和灣區到目前為止大部分的猴痘 病例（monkeypox）都出現在特定群體中，但過去一周激增一倍以上，衛生官員已加入全球行列努力遏止疫情 爆發。

根據聯邦疾病防制中心（CDC）公布的數據，截至7月1日，加州累計的猴痘病例從一周前的40例大幅增加至95例，全國病例更是從一周前的150例激增至460例。灣區已通報的確診和疑似病例也已超過24例，光是舊金山就有16例。

猴痘病毒與天花病毒同屬正痘病毒屬，透過人與人之間的親密接觸傳播，感染後會引起不適和疼痛，大部分患者可以無需接受治療就自行康復，但需時數周，兒童和體弱者感染後有可能出現嚴重症狀。

目前，幾乎所有的猴痘病例都是同性戀或雙性戀男性，大部分都是因為與感染者有過性行為或其他親密行為傳染的。聯邦和地方衛生官員表示，一般民眾現在感染猴痘的風險仍然很低。

專家表示，猴痘和新冠完全不同，威脅性幾乎可以肯定比新冠低許多。由於猴痘疫情正處於關鍵階段，衛生官員表示有機會在它進一步傳播之前將它壓制住。

舊金山加大傳染病學家布倫柏格（Seth Blumberg）說：「猴痘疫情沒有新冠疫情那麼嚴重。也就是說，如果我們有機會控制住這個新出現的疾病，我們會盡力做到。但是，要控制住它沒有那麼簡單，需要政府和社會共同的意願一起配合。」

萬一猴痘在社區中傳播開來，將會變成威脅一般大眾的地方性疾病（endemic）。不過，許多衛生專家表示，鑑於猴痘病毒的性質和傳播方式，以及已有有效的疫苗 可使用，猴痘變成地方性疾病的可能性並不高。

專家指出，猴痘也有可能成為一種反覆出現的疾病，每隔幾年就捲土重來一次，尤其是如果它持續存活在美國的動物物種中。或者，它可能會成為一種和梅毒、淋病一樣，透過性行為傳播的疾病，這類傳染病將對某些社區造成顯著影響，而且已被證明難以控制。

愈來愈多人要求灣區衛生官員生產有效的猴痘疫苗，並進行更全面的監測工作，以便確定猴痘是否已傳播到目前主要受影響的群體之外。

目前大部分的猴痘病例檢測都是在實驗室進行的。史丹福大學臨床病毒實驗室負責人平斯基（Benjamin Pinsky）表示，因為預期猴痘病例和監測需求會快速增加，他們兩周前已開始提供猴痘病毒檢測服務。

美國各地的猴痘疫苗接種工作現在已因疫苗供應不足而受阻。可預防猴痘的疫苗有兩種，較受歡迎的Jynneos目前嚴重缺貨，另一種疫苗ACAM2000的副作用強烈，對某些患者來說比疾病本身更難以忍受。

美國上周宣布，將迅速提供各州Jynneos疫苗。猴痘病例占美國總病例四分之一的加州，預估上周末或本周初會收到約1萬5000劑疫苗。衛生官員表示，灣區各縣收到的疫苗從10劑到500劑不等，不足以供應需求。因此，地方衛生官員表示，目前只會提供疫苗給那些可能已接觸過確診者的人。