我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

傳染病學家反覆確診：混合式免疫力難保護

編譯組／灣區4日電
新研究顯示，Omicron最新亞型變異株病毒BA.4、BA.5，非常善於逃脫過去免疫力，甚至是已接種疫苗並於半年前感染過BA.1原始Omicron病毒者。(Getty Images)
新研究顯示，Omicron最新亞型變異株病毒BA.4、BA.5，非常善於逃脫過去免疫力，甚至是已接種疫苗並於半年前感染過BA.1原始Omicron病毒者。(Getty Images)

史丹福大學傳染疾病醫師卡蘭(Dr. Abraar Karan)今年1月染疫，儘管已接種疫苗與加強劑，但仍在高度傳染性Omicron變種病毒激增期間感染新冠；而且僅僅數月後的5月份，工作前的一次例行檢測，他發現自己再度染疫。

疫情早期，科學家們希望混合免疫，染疫加上疫苗接種的雙重保護，可提供再次感染最強大保護，但當Omicron與其超級傳染性亞型變種病毒出現，免疫強度與持久性變得不確定。

卡蘭於今年1月份Omicron病例激增時染疫，即使他已接種疫苗與加強劑者，也發現自己第二次甚至第三次感染新冠。舊金山加大醫學系主任瓦許特(Dr. Bob Wachter)表示，部分因素是由於病毒的進化，還有一些是因為不警惕的行為造成。他指出，許多人可能認為他們部會這麼快被再次感染，但事實可能並非如此。

瓦許特醫師告訴「紀事報」，在1月、2月或3月、4月感染新冠的人，可能會認為他們擁有「免獄卡」(get out of jail free)，但事實不是如此好用，他們同樣會脆弱容易感染。幸運的是，很少染疫者最終需住院，疫苗仍可預防重症。

儘管如此，新研究顯示，Omicron最新亞型變異株病毒BA.4、BA.5，非常善於逃脫過去免疫力，甚至是已接種疫苗並於半年前感染過BA.1原始Omicron病毒者。根據世界衛生組織(WHO)數據，最初的Omicron病毒本身，已被證明比過去的變種病毒更能逃避混合免疫，從Omicron所獲得的感染誘導免疫力，也比以前的變種衰退更快。

明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特赫爾姆(Michael Osterholm)說明，BA.4與BA.5皆含有一組相似突變，這些突變與增強的免疫逃脫有關。此外，有越來越多證據顯示，先前感染BA.1，並無法提供太多保護免受BA.4或BA.5感染。他以南非為例，是BA.1感染率非常高的國家，但又再感染BA.4與BA.5比率也相當高。

專家指出，這並不代表來自Omicron感染根本無法產生任何抗體，只是沒有過去來得強。劍橋大學病毒學家古普塔(Ravindra Gupta)告訴「自然」雜誌(Nature)，接種疫苗後感染BA.1所產生的抗體，似乎更能阻擋新冠原始病毒株感染，優於較新變種病毒。他表示：「BA.1感染確實會引起中和抗體反應，但似乎比大眾預期範圍較局限。」

截至目前，疫苗仍被證明可相對較佳預防重症與死亡，專家鼓勵年長者進行加強劑與第二次加強劑注射，以確保深層保護力不會減弱。但科學家們表示，BA.4與BA.5的再感染力，可能導致病例數持續增加，未來數月病例將穩定或適度增加。

Omicron 疫苗 變種病毒

上一則

北加治安惡化 矽谷媽媽協助教導華人以色列格鬥術

下一則

加州猴痘病例周增逾倍 衛生官警戒 「需政府和社會配合控制」

延伸閱讀

超傳染性BA.4、BA.5 加劇加州疫情

超傳染性BA.4、BA.5 加劇加州疫情
中醫呼籲勿迷信「無敵星星」 二次染疫症狀恐加劇

中醫呼籲勿迷信「無敵星星」 二次染疫症狀恐加劇

染疫後失眠躺到天亮… 長新冠9大症狀 失眠最折磨人

染疫後失眠躺到天亮… 長新冠9大症狀 失眠最折磨人
專家示警 染疫越來越容易更應提防

專家示警 染疫越來越容易更應提防
加州支持接種疫苗擴展至滿6個月兒童聲明

加州支持接種疫苗擴展至滿6個月兒童聲明

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47
南灣薩拉度加高中所在的學區被評選為加州最佳學區。（美聯社）

加州10最佳學區 灣區占半數

2022-06-29 02:15

超人氣

更多 >
芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網

芝加哥國慶遊行爆6死31傷槍擊慘案 槍手落網
俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍

俄州非裔男被射成馬蜂窩 警公布影片稱他先開槍
紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃

紅毛猩猩「狂揉雪乳」色瞇瞇笑還強吻 女遊客尷尬想逃
芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網

芝國慶遊行6死31傷槍擊案 兇嫌落網
芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片

芝加哥槍手落網 義裔22歲饒舌歌手 曾上傳血腥暴力片