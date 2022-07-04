路邊停車被破窗 舊金山人噩夢

大部分的車都是被錘子或撬棍破壞，其目的並不是為了汽車裡的財物。（推特截圖）

汽車 破窗犯罪一直以來都是舊金山 市民的苦惱之一。根據舊金山警局2021年統計的數據，城市中平均每天都會發生74起汽車破窗犯罪，而只有2%的犯罪人最終落網，還有不少居民的汽車在短時間內被多次破窗。居住在Laker街的居民日昨發現，整條街區汽車的前擋風玻璃都被人蓄意破壞了，對此居民是既生氣又無奈。

居民反映，大部分汽車都是在1日下午被破壞的，它們都停在17和18大道 的北側。

居民格林伯格（Richie Greenberg）拍攝的視頻說：「這輛車的後窗被砸碎了，而這一輛像是被一塊石頭擊中。」他沿著街道走，數了數，共有7輛車被破壞。

格林伯格表示，大部分的車都是被錘子或撬棍破壞，玻璃並未被徹底砸碎，其目的並不是為了汽車裡的財物。「他只是隨意敲了一下擋風玻璃，一輛接著一輛。」

居民海托華（Ryan Hightower）的斯巴魯汽車已經被多次破窗，他剛剛度假回來。他說：「這是舊金山對我們的歡迎嗎？」

和其他汽車一樣，他沒有任何東西被盜，但是其損壞程度遠超其他車，「我的前擋風玻璃整個都被砸掉了，還有後視鏡，光是更換新的玻璃就要1200元，所有維修的費用可能接近1500元。」海托華說。

旅遊景點仍然是汽車破窗犯罪的高發地區，一些不知情的遊客將行李箱、筆記本電腦和相機留在車內，一些熟練的盜車賊可以在幾秒內偷光車內所有的貴重物品。

格林伯格十分驚訝，破窗犯罪已經深入他所居住的社區。他立即查看了監控視頻，說：「舊金山警局的一名警官在事件發生後的一分鐘內就來到了這裡，動作迅速。」