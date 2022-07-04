屋崙華埠人行道上 80歲華翁遭槍匪搶走勞力士表 過程僅10秒

屋崙華埠8街夾Harrison街附近的76號加油站人行道上，6月26日下午2時30分發生一起持槍搶劫。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 （也譯奧克蘭）華埠 8街夾Harrison街附近的76號加油站 人行道上，6月26日下午2時30分發生一起搶劫。2人持槍搶劫80歲的華裔老人余先生（Mr. Yee），整個過程約10秒鐘。余先生感歎治安敗壞，「美國變成第三世界國家」。東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，劫匪搶走勞力士金表，估計損失1萬元。

事發經過被附近攝像頭拍攝下來。屋崙華埠聯絡警員符美表示，警方正在調查。

事發路段為8街夾Harrison街的76號加油站附近，這一段路稍微偏離屋崙華埠中心。在下午時段，人流相對沒有華埠9街那麼多。一段12秒的視頻監控顯示，穿著夾克的余先生正在人行道上行走。一輛白色車輛緩慢行駛在油站一條加油道上，超過老人，車輛還沒有完全停穩，一個穿著連體衫帽的男子就從後座跑下來，搶奪老人手臂上的勞力士表。接著，另外一個男子也從後座下來，手中疑似有槍枝，估計是一起威脅受害者，兩個人快速得手，跳上車逃之夭夭。

圖為一名劫匪正在搶劫。（視頻截圖）

根據ABC 7知名亞裔記者Dion Lim的報導，余先生說，劫匪將槍口對準他，他不得不將手表遞過去，整個過程只花了大約10秒鐘。劫匪並不想要他的手機或錢包。慶幸的是，余先生沒有受傷。他說，「面對槍枝，你無法反擊。我住在這裡60年，當初來到美國時，美國是個很好的國家，如今變成第三世界國家。」

當時正在過馬路的D先生，目睹了這次搶劫。他試圖拍下接逃跑車輛的的照片，但車子速度很快，未能成功。D先生馬上打電話報警。事發時，只有少數人對此事做出反應，D先生感到頗為驚訝。

馬作林表示，社安隊平常巡邏時間是上午10時到下午2時，搶劫發生事件剛好是巡邏結束後。受害者在路上步行，經過76號加油站時，首先有持槍劫匪過來，此時，另外一個劫匪也拿著槍械過來，兩人搶走名表，估計損失1萬元。劫匪非常狡猾，蒙著頭，所以看不清楚具體模樣。

本報記者3日在屋崙華埠看到，因為臨近獨立日假期，警方巡邏頗為頻繁。在華埠9街、Harrison街等多個路口，均有警車駐守。屋崙警局第一區大隊長伯奇（Clay Burch）承諾，警方會每天巡邏。在接下來兩年，他也會支持加班巡邏。儘管警方巡邏嚴密，但還有劫匪鋌而走險。

此前，屋崙華埠社區促進會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮曾協助一次勞力士金表搶劫案報警。他表示，劫匪狡猾異常，摸清了警方巡邏的範圍和時間，看準空隙作案。屋崙警方透過本報表示，希望民眾外出時留意周邊情況，避免成為劫匪下手目標。