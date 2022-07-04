我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

屋崙華埠人行道上 80歲華翁遭槍匪搶走勞力士表 過程僅10秒

記者劉先進／屋崙報導
屋崙華埠8街夾Harrison街附近的76號加油站人行道上，6月26日下午2時30分發生一起持槍搶劫。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙華埠8街夾Harrison街附近的76號加油站人行道上，6月26日下午2時30分發生一起持槍搶劫。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙（也譯奧克蘭）華埠8街夾Harrison街附近的76號加油站人行道上，6月26日下午2時30分發生一起搶劫。2人持槍搶劫80歲的華裔老人余先生（Mr. Yee），整個過程約10秒鐘。余先生感歎治安敗壞，「美國變成第三世界國家」。東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，劫匪搶走勞力士金表，估計損失1萬元。

事發經過被附近攝像頭拍攝下來。屋崙華埠聯絡警員符美表示，警方正在調查。

事發路段為8街夾Harrison街的76號加油站附近，這一段路稍微偏離屋崙華埠中心。在下午時段，人流相對沒有華埠9街那麼多。一段12秒的視頻監控顯示，穿著夾克的余先生正在人行道上行走。一輛白色車輛緩慢行駛在油站一條加油道上，超過老人，車輛還沒有完全停穩，一個穿著連體衫帽的男子就從後座跑下來，搶奪老人手臂上的勞力士表。接著，另外一個男子也從後座下來，手中疑似有槍枝，估計是一起威脅受害者，兩個人快速得手，跳上車逃之夭夭。

圖為一名劫匪正在搶劫。（視頻截圖）
圖為一名劫匪正在搶劫。（視頻截圖）

根據ABC 7知名亞裔記者Dion Lim的報導，余先生說，劫匪將槍口對準他，他不得不將手表遞過去，整個過程只花了大約10秒鐘。劫匪並不想要他的手機或錢包。慶幸的是，余先生沒有受傷。他說，「面對槍枝，你無法反擊。我住在這裡60年，當初來到美國時，美國是個很好的國家，如今變成第三世界國家。」

當時正在過馬路的D先生，目睹了這次搶劫。他試圖拍下接逃跑車輛的的照片，但車子速度很快，未能成功。D先生馬上打電話報警。事發時，只有少數人對此事做出反應，D先生感到頗為驚訝。

馬作林表示，社安隊平常巡邏時間是上午10時到下午2時，搶劫發生事件剛好是巡邏結束後。受害者在路上步行，經過76號加油站時，首先有持槍劫匪過來，此時，另外一個劫匪也拿著槍械過來，兩人搶走名表，估計損失1萬元。劫匪非常狡猾，蒙著頭，所以看不清楚具體模樣。

本報記者3日在屋崙華埠看到，因為臨近獨立日假期，警方巡邏頗為頻繁。在華埠9街、Harrison街等多個路口，均有警車駐守。屋崙警局第一區大隊長伯奇（Clay Burch）承諾，警方會每天巡邏。在接下來兩年，他也會支持加班巡邏。儘管警方巡邏嚴密，但還有劫匪鋌而走險。

此前，屋崙華埠社區促進會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮曾協助一次勞力士金表搶劫案報警。他表示，劫匪狡猾異常，摸清了警方巡邏的範圍和時間，看準空隙作案。屋崙警方透過本報表示，希望民眾外出時留意周邊情況，避免成為劫匪下手目標。

2個劫匪搶劫華人勞力士手表。（視頻截圖）
2個劫匪搶劫華人勞力士手表。（視頻截圖）

華埠 屋崙 加油站

上一則

路邊停車被破窗 舊金山人噩夢

下一則

控槍違憲裁決發酵 擁槍團體控加州限槍法令侵權

延伸閱讀

北加80歲華翁勞力士表被持槍搶劫

北加80歲華翁勞力士表被持槍搶劫
劫匪用大錘砸碎洛市中心珠寶店玻璃 行搶得逞

劫匪用大錘砸碎洛市中心珠寶店玻璃 行搶得逞

芝城華商會舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮 李建明會長歡迎大家加入，打造華埠繁榮

芝城華商會舉辦新一屆董事和執行董事就職典禮 李建明會長歡迎大家加入，打造華埠繁榮
屋崙越裔社區罪案飆 市議會通過撥款11萬護治安

屋崙越裔社區罪案飆 市議會通過撥款11萬護治安
屋崙150亞裔商戶 聯名信籲加強治安

屋崙150亞裔商戶 聯名信籲加強治安

熱門新聞

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

2022-07-03 16:31
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05

矽谷房價的三隻燕子

2022-06-30 02:46
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請