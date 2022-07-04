13場比賽輸10場… 巨人隊總經理：球隊需要提升能量

巨人隊總經理開普勒（Gabe Kapler）表示，球隊需要提升能量。（美聯社）

不同於賽季初的完美開局，舊金山 巨人隊（San Francisco Giants）在過去的13場比賽中輸掉了10場比賽，無論是在進攻還是防守端，球隊似乎都失去了方向。3日，總經理開普勒（Gabe Kapler）表示，球隊需要提升能量。

上賽季，巨人隊在162場比賽中贏下了歷史性的107場比賽，而隨著周日大比分落敗給芝加哥白襪隊（Chicago White Sox）後，戰績已經下滑到40勝36負。「在過去的幾周裡，我們並沒有把最好的能量水平帶到球場。」開普勒說，「我們需要將有限的能量投入到隊友身上，投資 到球員身上，而不是一些無法控制的事情上，比如爭議判罰等。」

在今年的球員名單上，球隊少了接球手波西（Buster Posey）和投手高斯曼（Kevin Gausman），除了他們巨人隊的陣容並沒發生巨大的變化，但大部分的球員在數據表上的成績都有所下滑。

開普勒表示，數據很容易被量化，但是能量的水平是需要親眼去判斷和測量。他表示，球隊的能量並不在該有的位置。「比如說，去抱怨客場場地的條件，這是我們無法控制的東西，並且這對於雙方都是公平的，如果因為這件事而感到不高興而舉雙手投降，這不是積極的方式。」開普勒說。

開普勒在談話中並沒有提及具體球員的名字，他強調這需要全隊的努力。「輸贏不一定使我們現在關心的事情，更重要的是需要看到我們的球員在每一場比賽的每一刻都在付出一切，並為之付出一流的準備。」開普勒說，「我們只有這麼多能量，我們必須把它給隊友。」

巨人隊在去年的確打出了一個傳奇的賽季，在取得107場勝利的路上，球隊從不缺乏開普勒所提到的「能量」。他們在確定進入季後賽的情況下，依然贏下了最後9場比賽的8場，領先106勝的道奇 隊1個勝場。