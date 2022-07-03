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修憲保墮胎權等7提案 加州11月表決

編譯組／綜合2日電            
加州人11月將對7項提案進行表決，包括公校藝術教育經費。（美聯社）
加州人11月將對7項提案進行表決，包括公校藝術教育經費。（美聯社）

今年秋天，加州選民將對7項選舉提案進行權衡。下周四（7月7日）是11月投票提案資格評審的最後期限。州務卿韋伯（Shirley Weber）已確認將有七項案，選民將對墮胎、運動博彩和學校經費等問題進行表決。

墮胎：州議會針對這個問題提案要求選民修改州憲法，以保證民眾墮胎和避孕藥具的權利。加州的墮胎權是基於州憲法中的隱私權，美國最高法院在推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決中發現，隱私權並不保證墮胎的權利，這讓支持者擔心加州的墮胎法在州法院中可能會受到影響。這項被稱為第一提案的修正案將毫無疑問地表明，墮胎在加州是合法的。

運動彩票：兩項投票議案將要求修改州憲，使在加州進行運動博彩合法化。一項倡議，即第26號提案，將允許人們在四個縣的美國原住民土地上私人經營的賽馬場進行運動投注。

另一項措施即第27號提案，將允許人們使用手機在運動上下注。如果兩項倡議都通過，獲得最多選票的一項將成為法律。

公立學校藝術和音樂：第28號提案，將要求立法者將所有州公立學校資金的1%用於音樂和藝術教育計畫。對於擁有500名或更多學生的學校，至少80%的資金必須用於雇用教師，其余的資金可用於培訓、供應和教育合作。

對富人加稅：這項措施即第30號提案，將提高對富人的稅收，並將資金用於野火預防計畫和激勵措施，以幫助人們購買電動汽車，幫助減少溫室氣體排放。每年有200萬美元以上個人收入的人，將被加稅1.75%的稅，這些錢中的45%將用於退稅和其他鼓勵購買電動汽車的措施，35%用於充電站，20%用於野火預防計畫。

香味菸草：第31號提案詢問選民，2020年禁止在加州銷售某些口味的菸草產品的法律，是否應該生效或被推翻。2020年立法者通過法律取締某些口味的菸草產品，認為這些產品是為了吸引兒童。菸草公司對此發起公投，試圖阻止該法律生效。該法律被推遲，選民11月將決定是保留生效還是推翻。

腎臟透析：第29號提案，將要求在門診腎透析診所治療期間，必須有醫生、執業護士或醫生助理在場。這項措施得到了代表醫療工作者工會的一貫支持，及腎臟透析公司的不懈反對。一些人認為，這些投票倡議的潛台詞，反映了工會試圖將該州600多家腎透析診所的員工組織起來的更廣泛鬥爭。

墮胎 加州 投票

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