13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

奎茲（中）與他的母親茱莉亞（左）和教授林楠（右）。（記者陳爍嘉／攝影）

聖他克拉拉大學13歲的計算機工程專業孟加拉裔學生奎茲（Kairan Quazi），將在今年完成的本科學習，邁向人生的下一個征途。奎茲是一名天才神童，通過了戴維森學院年輕學者（Davidson Institute Young Scholar ）、門薩（Mensa）、約翰霍普金斯年輕人才中心（Johns Hopkins Center for Talented Youth）等機構的智商認證。

★助殘疾人 研究輔助感知

奎茲能使用19種電腦語言進行編程。他十歲的時候，奎茲進入英特爾公司（Intel）的人工智能 部門（Human AI department）實習至今，成為團隊裡唯一一位沒有博士學位的隊員。

奎茲（左二）及其他兩位優秀的同學在學校新大樓剪綵儀式上，與教授林楠( 右）合影。（林楠供圖）

最近，奎茲在英特爾研究「輔助情境感知工具包」(Assistive Context-Aware Toolkit)，這是一種能夠幫助患有嚴重殘疾的人進行交流的工具，曾專門為史蒂芬．霍金(Stephen Hawking)量身打造，可適用於罹患四肢癱瘓和運動神經元病的患者。目前，這項技術已經能夠讓殘疾人用臉頰肌肉與其他人溝通，團隊正在研究通過眼動軌跡（eye track）溝通的新技術。

由於兒童大學生在就業 方面的法律空白，奎茲在英特爾工作的三年時間都不能拿工資，但他很感謝公司為允許他進去工作所做的努力。英特爾公司花了一年時間，與律師開了27次會議，才最終獲得了雇用兒童實習生的批准。英特爾的工作比較要求專精，但是奎茲希望自己可以同時處理更多的事情。

奎茲參加多個創業公司的招聘活動，即使有在英特爾公司實習的經歷，但由於勞動法沒有明確規定，沒有一家創業公司敢聘用這個年輕的孩子。幸運的是，勞動法對14歲以上兒童就業的規定比較清晰，奎茲將在下一年滿14歲時擁有更多就業選擇，甚至可以拿到一份屬於他的工資。

奎茲的全家福。從左到右分別為父親，母親，奎茲和姨姨。（茱莉亞供圖）

★為上大學 「砸開多扇大門」

奎茲覺得自己在小學的時候是一個不開心的小孩，小學的課程比較無聊，老師都不喜歡他，認為他是個麻煩精，因為他喜歡在課堂上糾正老師的講話。

有很多高智商的小學生在還沒有被人發現之前，會被老師認為又懶又笨，甚至懷疑他們有精神問題。為了打破傳統教育的步驟，讓不開心的奎茲提前完成小學的學業，奎茲的媽媽茱莉亞 (Jullia Quazi)付出了很多努力。她說，「作為家長，我們不只需要為此敲開很多扇大門，而且還不得不砸開很多扇大門」。

在奎茲上三年級的時候，醫生認為奎茲已經有足夠的能力可以上大學了，甚至告訴茱莉亞，如果她不送奎茲上大學，很有可能會在未來後悔的。可在茱莉亞要求學校允許奎茲跳級到九年級學習時，被學校拒絕了，理由是奎茲不夠成熟，而且這麼做可能會傷害到高年級同學的自尊心。

於是茱莉亞不得不嚴肅考慮醫生的建議，幫助奎茲上大學。茱莉亞打電話給了所有的加州大學分校和一些私校，但是沒有人回覆她的請求。無奈之下，茱莉亞以自己作為納稅人的身分，用法律訴訟威脅位於東灣的拉斯波西塔斯學院（Las Positas College）給予回覆，才終於得到了第一個回電。

奎茲在班上做演講。（林楠供圖）

★九歲進學院 當上輔導員

奎茲因此獲得了自己的第一個大學的面試機會以及錄取信。於是奎茲在九歲的時候進入了拉斯波西塔斯學院學習，甚至當上了學校的有薪輔導員（paid tutor）。奎茲用兩年時間拿到了該學校數學科學專業副學士學位，成為該校史上最年輕的畢業生。

在拿到副學士學位以後，11歲的奎茲又面臨了一個難題，他找不到可以接收兒童學生的大學。即使有了作為英特爾公司實習生這一精采的履歷，年幼的奎茲依然被許多大學拒之門外。

史丹福大學回應奎茲，等他17歲了就能被錄取，而柏克萊加大 也要求奎茲要等到14歲時，才可以得到學校的錄取。

後來茱莉亞找到了聖他克拉拉大學，該校招生官一開始還以為這是個玩笑，致電給奎茲在英特爾公司的老闆求證。最後，聖他克拉拉大學終於決定錄取奎茲，允許他在該校完成自己計算機工程專業的本科學習。除了本科生的課程，12歲以後的奎茲還被這所學校允許選修碩士生和博士生的課程，這讓奎茲感到十分自在和快樂。

奎茲性格活潑，在大學裡交到了很多好朋友。（茱莉亞供圖）

★熱愛學習 喜歡幫助他人

奎茲的特點不僅在於他的聰明，還在於他熱愛學習。奎茲的教授林楠提醒家長，奎茲是因為自己喜歡學習有關計算機工程的知識，所以才會在這麼小的年紀取得這些成果。這是一個比較特殊的案例。林楠說，一般家長切不可揠苗助長，強迫自己家裡聰明的孩子也成為神童。拉茲的人生雖然比其他孩子跑快了十年，但是這並不意味著他未來一定就比其他孩子成功，每個孩子都有自己特別的人生。

奎茲喜歡幫助他人，在聖他克拉拉大學期間，他還獲選為學生議員，組織了許多活動。比如去年校園裡發生了多起自殺事件，奎茲作為學生議員，參與組織了有關精神健康的活動，幫助學生與精神科醫生建立聯繫。

奎茲很喜歡閱讀，自學能力也很強。（茱莉亞供圖）

美國據說現有四名兒童大學生，他們備受社會的羨慕和崇拜。但是成為「神童」，兒童時期上大學，並不一定是件好事，甚至有時候會毀了一個孩子。

奎茲表示，智商高的孩子想要上大學，還需要有足夠的情商和情緒上的自我調節能力，以應對成人世界的壓力和複雜的人際交流。奎茲希望自己未來能以博士生的身分進入麻省理工大學深造，他可能會成立一個自己的創業公司，在未來專攻人工智能語言技術，用自己的才能去改變世界。