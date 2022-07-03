聖縣物業估值6199億創新高 增長近7.5%

聖他克拉拉縣物業總值創下6199億元歷史新高。(圖取自臉書)

根據聖他克拉拉縣的最新房產數據，該縣所有物業的估值已達到破紀錄的6199億美元，比前一年增長了近7.5%；即使對本已昂貴的矽谷 來說，也是一個大漲。

之前專家們曾擔心COVID-19疫情 會給該地區的繁榮帶來阻礙，聖他克拉拉縣估值官斯通（Larry Stone）在一份新聞稿中說：「矽谷的復原力加上異常強勁的住宅市場加強了當地經濟，加速了物業稅徵稅名冊（assessment rolls）的增長，達到了創紀錄的水平。

根據2022-2023年物業稅徵稅名冊，聖他克拉拉縣去年獲得了430億美元的物業價值。該名冊將決定該縣商業和住宅財產在2022年1月1日的物業稅。

斯通認為，COVID疫苗的出現，再加上3兆美元的聯邦經濟刺激計畫，防止了經濟的大崩潰。而矽谷的房地產 市場多年來一直是紅紅火火的。根據CoreLogic的數據，5月份聖他克拉拉縣的房屋銷售價格中位數為150萬美元，比一年前增長了18%；阿拉米達縣的中位價是120萬美元，聖馬刁縣是180萬美元，舊金山是170萬美元，康曲柯士達縣是92萬5000美元。

物業所有權的變化和新建築是推動去年房地產增長的兩個最大因素，在增長中分別占245億美元和59億美元。疫情過後，新的建設又開始了；而作為矽谷經濟的支柱，科技行業去年繼續為經濟注入資金，其辦公和商業建築的收購達到35億美元；包括機器和計算機在內的商業財產增加了近7%，達到429億美元。

但是，矽谷並沒有安然無恙地走出疫情，因為許多零售店、餐館和娛樂設施繼續遭受疫情期間被迫長期關閉的後果。

專家警告說，由於通貨膨脹、高利率、汽油價格飆升、股市波動和其他經濟不確定性嚇跑了潛在買家，房地產市場可能正在降溫。灣區的房地產經紀人報告說，收到的報價越來越少，而且售價也越來越接近要價，這與幾個月前許多房屋的售價大大超過要價形成了鮮明對比。

斯通在一份新聞稿中說：「房貸利率增加了一倍，通貨膨脹降低了消費者的購買力，這表明明年我們可能會看到增長趨於平緩。」