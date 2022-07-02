後疫期返台或來美 花小錢買旅平險絕對值得

出國購買旅平險的線上講座由聖荷西急難救助會舉辦，超過百人上線參與；會長韓中芬表示美國急診醫療費用是一般華人無法相信的金額，所以花小錢買保障絕對值得。(記者熊移山/翻攝)

在美僑胞通常會選擇暑期長假返回台灣探親，台灣也有不少民眾在疫情 解封後會到美國度假。灣區聖荷西 僑界急難救助會於日前召開線上講座，請到保險相關專業人員介紹在全球疫情持續延燒下，出門旅遊要如何規畫旅遊平安險來保障自己的權益。

灣區聖荷西僑界急難救助會會長韓中芬表示，赴美旅遊或探親之前一定要買好旅遊平安保險；譬如說一個腸胃不適的急診，在台灣或許千元台幣就能搞定。但是在美國急診幾個小時，帳單三、四千美金是稀鬆平常的事。她強調根據近年來急難救助協會處理案件經驗，雖然台灣健保在海外雖然也有補貼，但是比起美國龐大的醫療費用，幾乎是杯水車薪。因此建議來美旅遊的人士，一定要購買旅遊平安險和醫療保險 。

資深保險專家陳冬冬(Diane Chen)表示，一般人在自己國家保的人壽險很多是不包含在國外旅遊的賠償，而購買機票所包含的平安險所涵蓋理賠的範圍也很小，民眾最好要事先了解。但是不管是在出發國當地購買旅平險或是到了當地再買，一定要選擇信譽比較好的大公司，才不會在理賠時遇到問題。

至於旅平險，她則舉例在她所服務的保險公司USI Travel Insurance，在美國就有限外國人才能購買的訪美健康計畫 (Visit-USA Healthcare)， 保險時間從 5天到 364天按自己旅遊行程可以隨意調整，最高理賠金額是25萬美元。另外給美國公民或綠卡持有者出國旅遊則有世界醫療計畫(WorldMed)，最高理賠金額為200萬美元，但是這項保險最高年齡限制在64歲，超過64歲則有另外的 Intermedical可以選擇，只是一般來說年紀越高保費越貴、理賠也會越來越少。

陳冬冬強調，新冠疫情尚未退去，民眾購買保險時也一定要確認，所投保的內容是否在罹患Covid後有理賠的問題，以免事後產生糾紛。但是可以確認的是，如果在搭機前做的核酸檢測PCR或NAAT都不在旅平險的保障之內。

金山文教中心主任莊雅淑表示，聖荷西僑界急難救助會是僑委會在全世界106個救難協會中的一支，建議大家出門在外，最好將護照等重要文件影印備份，並且事先查詢當地急難救助協會與海外駐外單位的聯繫方式，以備不時之需。各急難救助協會聯繫方式可查閱僑委會官方網站，或直接打119.Taiwan-World.Net查詢。

僑委會最近也重新編印了「僑胞服務手冊」蒐集了許多海外僑胞所關心的護照、僑民身分認定、二年除籍、健保、國民年金、勞保等，歡迎至僑委會官網點閱下載電子手冊或Google搜尋Books.Taiwan-World.net下載。