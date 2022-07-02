金山20年來首次公辯律師長選舉 華裔楊恩參選

舊金山20年來首次出現公辯律師長選舉，前副公辯律師長楊恩(左二)參選；圖為公辯律師辦公室資料照片。(圖取自舊金山公辯律師辦公室官方臉書)

舊金山 助理地區檢察長、前副公辯律師長楊恩(Rebecca Young、譯音)將於今年舊金山公辯律師長選舉中，與她的前上司、現任公辯律師長拉朱(Mano Raju)展開對決，成為舊金山20年來第一次出現競爭激烈的公辯辦公室競選，兩位法庭強者互相競爭。

楊恩競選活動於6月30日正式起跑，讓選戰在11月大選前五個月就已展開。

公辯律師長候選人的意見分歧，源自於如何領導辦公室。儘管拉朱以擴大提供貧困當事人的計畫與政策，但楊恩認為，辦公室已偏離核心使命太遠，導致當事人權益受到影響。楊恩也致力於扭轉在拉朱領導下的士氣低落與性別不平等情況，導致員工流失。接受「紀事報」採訪時表示，她競選公設辯護長是想改變領導層，並改善辦公室各級女性職員的安全與平等。

拉朱的支持者認為，他有遠見並讚許其同理心、提升有色女性並致力超越法庭圍牆的政策工作。即使批評者也表示，拉朱是一名出色的辯護律師。

於此同時，楊恩卻認為，負責宣導辦公室願景者太多，法庭卻沒有足夠人力。不平衡將耗盡律師資源、導致士氣低落，案件數量積壓太多。她指出，辦公室對政策工作的關注，以及近來決定與新冠相關審判延誤起訴是一錯誤，耗盡資源，幾乎未給當事人帶來直接益處，並惹怒法官。將資源自公辯律師的核心任務、轉至其他辯護，僅會造成較低辯護質量。

拉朱自2019年以來一直掌管公辯辦公室，在前公設辯護長賀大器(Jeff Adachi)意外喪生後接替其位。許多員工都表達支持拉朱的使命，並相信他正朝正確方向前進。不過，楊恩對公辯辦公室的高案件量與員工高離職率情況，表達不滿。

楊恩是華裔 移民之女，也是獨立宣言簽署人之一沃爾科特(Oliver Wolcott)的後代子孫，在紐約長島 萊維頓(Levittown)長大，這個城鎮過去有拒絕賣房給非白人的陋習。當楊恩的混血八口之家搬到小鎮時，這些限制已緩解，但相關情緒仍在幾乎全白人的社區蔓延。

楊恩自金門大學法學院畢業後，1982年在舊金山公設辯護人辦公室實習，之後16年經營私人事務所。2003年開始在公設辯護辦公室工作19年，其中6年擔任重罪審判主管，共同管理52名律師，並監督新重罪律師培訓與發展。