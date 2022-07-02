被無症狀傳染新冠機率達60% 專家籲室內戴口罩

衛生專家表示，被無症狀患者傳染新冠病毒的風險比想像中大。（美聯社）

被無症狀患者傳染新冠病毒的可能性究竟有多大？衛生專家表示，可能性比人們認為的要大。

由於更具傳染性的Omicron亞型病毒株當道，加州新增病例數持續維持在高點，意味從無症狀患者身上感染到病毒的機率跟著升高。

舊金山 加大醫學 院院長瓦賀特（Bob Wachter）表示，舊金山加大醫院一般會要求出現新冠症狀的病人延後接受手術，無症狀病人在抵達醫院時會進行例行檢測 ，約有5%的病人在接受檢測後才知道自己感染了新冠病毒。

瓦賀特指出，儘管術前病人並非完美樣本，因為他們大都是體弱多病、已接種過疫苗、到醫院尋求其他醫療服務的年長者，但這是測量社區中有多少人可能已被感染，但仍能如常生活的簡易方式。他說：「這是一個非常有用的測量標準，可以估算現在在超市和你一起排隊站在一起的無症狀顧客檢測呈陽性的概率。」

瓦賀特說：「在目前無症狀檢測陽性率為5.5%的情況下，我認為，在一個50人的團體中，至少有一人已感染病毒的機率高達95%。在一架載有150人的客機上，有人已感染病毒的機率超過99%。」

無症狀感染並非不常見，許多定期接受檢測的人都曾出現過陽性結果，包括副總統賀錦麗。不過，聯邦疾病防制中心（CDC）指南並沒有建議無症狀患者進行隔離，除非他們出現症狀。

因此，儘管現在許多人可能與確診者有過密切接觸，但他們不一定會採取和兩年前一樣嚴格的措施來遏止病毒傳播。

柏克萊加大傳染病學名譽退休教授舒瓦茲柏格（John Swartzberg）說：「我們覺得，感染Omicron和其亞型病毒株的無症狀患者，要比感染Delta的無症狀患者多。」

根據2021年一篇發表在美國醫學協會期刊（JAMA Network Open）上的研究報告，高達60%的新冠病例是被無症狀患者感染的。

舒瓦茲柏格說：「從公共衛生的角度來看，人們需要了解，一個人感染病毒後可能完全無感，但同時有能力傳播病毒給他人。」

雖然有症狀者打噴嚏或咳嗽產生的氣溶膠較多，無症狀者釋出的病毒較少，但無症狀者仍然可以在不知自己已感染的情況下在社區中傳播病毒。

史丹福大學傳染病學家卡蘭（Abraar Karan）表示，由於變種病毒的傳染性與日俱增，加上政府放寬防疫措施，讓無論是有症狀者還是無症狀者傳播病毒的機會比過去提高了許多倍。

那麼，人們該如何保護自己？專家建議最好在戶外用餐，在室內最好戴上口罩，出遊最好選擇駕車，不要搭飛機。瓦賀特說：「我不想要承擔這些風險。」