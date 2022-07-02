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習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

4未成年武裝劫車犯 遭聖荷西警逮捕 年紀最小僅14歲

記者陳爍嘉／聖荷西報導
警方在被盜車輛中找到了一把上膛了的幽靈槍（聖荷西警局官網）
警方在被盜車輛中找到了一把上膛了的幽靈槍（聖荷西警局官網）

四名面戴口罩的男性劫車嫌疑人，在上周末持槍搶劫了一名受害男性的一輛汽車和其他個人財產。事件發生前受害者正坐在車內休息。受害人把車交出後，四名劫車嫌疑人就駕車離開了。

大約在事件發生的一個小時後，巡邏警察發現了被盜的汽車當時這輛被盜汽車正在高速逃逸， 出於安全考量，警方被迫結束了追捕。隨後利用警用直升機Air 3重新定位到這輛被盜汽車。由於嫌疑司機繼續魯莽駕駛，最終失控，並在Coleman Avenue和 87 號高速公路附近與中央隔離帶相撞。司機下車逃跑，但被抓獲。其他三名乘客也在現場被巡邏和特別行動人員抓獲。所有四名嫌疑人皆為未成年人，並被送到青少年拘留所

警方表示，四名犯罪嫌疑人為17歲、15歲、15歲 和14歲的男孩。警方在被盜車輛中找到了一把上膛了的幽靈槍（一種難以或無法追踪來源的私人製造的槍枝）。搶劫偵探發現，其中三名少年嫌疑人已經不是第一次犯案，他們在2022年3月因搶劫和劫車案而被逮捕過。其中三名少年嫌疑人正在接受積極緩刑，他們必須定期與法院的緩刑官會面。其中一名少年嫌疑人被分配到電子監測項目（Electronic Monitoring Program），並配備了腳踝監測器。

網友托內利（Steve Tonelli）通過推特憤怒地向聖荷西警方喊話：「他們需要被判久一點，並且留下永久紀錄，否則你們改變不了他們。我們的社會對多次重複犯案的人太和善了，這鼓勵了他們繼續作惡。請適可而止吧！」

聖他克拉拉縣首席助理地區檢察官博亞爾斯基（Jay Boyarsky）在聲明中表示，看到被寬大處理的人繼續犯下新罪行，令人憤怒。他說，「我們真的相信犯人可以被改變，但這對受害者來說不公平。 我們必須好好追究這些人的法律責任，對他們的犯罪行為進行嚴格的問責」。

汽車 警察 拘留所

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