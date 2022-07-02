聖荷西取消電動車停車優惠 有HOV共乘貼紙者 可申請免費停車證

聖荷西市執行了22年的電動車免費停車優惠在6月30日取消，圖為市府前街道邊上的限電動車停車的免費空間，相信在近日內也會被取消。(記者熊移山／攝影)

2001年開始的電動車在聖荷西 市的免費停車優惠，將從6月30日起取消。市府表示，雖然南灣的公共交通系統沒有完全連接，但他們還是希望藉由這個改變能促使人們多多搭乘大眾交通工具。

儘管聖荷西市府設定2030年要實現碳中和目標，但在2001年起執行的清潔空氣停車許可證計畫(The city s clean air parking permit program) 已經在6月底正式終止。矽谷自行車聯盟執行董事巴拉德（Shiloh Ballard）表示，這個計畫在20年前是有意義的，但是不能讓民眾了解多使用大眾運輸工具的鼓勵方式，都不是長期解決問題的方法。而作為取消這項措施的替代方案，將改成只要擁有車管局(DMV) 核發的HOV共乘貼紙，就可以向市府停車處申請聖荷西市免費停車證，免費停車範圍將包括市府管理的停車場及部分路邊停車格。

HOV共乘貼紙的申請必須是100% 電動或氫燃料電池驅動的汽車 。或是經認證符合加州 TZEV 標準的插電式混合動力汽車和專用壓縮天然氣 (CNG)車輛，細節可上DMV官網查詢。

聖荷西交通部門停車經理柯勒（Arian Collen）表示，電動汽車不再是新興技術，現在有非常多車型可以選擇，所以不再具有優惠和獎勵的條件。另外根據聯邦能源部的數據，加州電動汽車數量居全國之首，佔全國所有電動汽車的42%。而在聖他克拉拉縣就擁有超過7萬5千輛註冊電動汽車。

柯勒計算，取消電動車獎勵，聖荷西每年可以從停車費中多增加10萬元的收入，並鼓勵居民使用公共交通工具。

同時也是環保人士的巴拉德表示，所有汽車無論排放狀況如何，都會污染環境。讓人們離開自己汽車去騎自行車最大障礙是「恐懼」，因此需要讓道路更安全。聖荷西的長期目標應該是建立更多步行專區增加公共交通，進而讓街道對騎自行車和行人提供更安全的環境。這些才是可持續的解決方案。