我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反擊最高法院 紐約州長簽新法：禁止攜槍進敏感場所

習近平訪港的防彈轎車紅旗N701首亮相 年產僅5輛

西尼羅病媒蚊現蹤密爾比達 啟動消毒

記者李榮╱密爾比達報導
密爾比達地區發現西尼羅病毒的呈陽性反應的蚊子。此為示意圖。(CDC提供)
密爾比達地區發現西尼羅病毒的呈陽性反應的蚊子。此為示意圖。(CDC提供)

聖他克拉拉縣府指出，在郵遞區號95035的密爾比達地區，發現西尼羅病毒（West Nile virus ，WNV）的呈陽性反應的蚊子。聖他克拉拉縣府已經在該區域進行消毒，希望減少蚊蟲的數量。

聖他克拉拉縣府表示，聖縣病媒控制管理區有一個專門的監測項目，監控西尼羅病毒、聖路易斯腦炎（St. Louis encephalitis）和西部馬腦炎（western equine encephalitis）等問題，這幾種疾病都是透過受感染的蚊子叮咬所傳播的。縣府指出，藉由監測收集來的數據，可來用於預測傳播疾病蚊子的位置。當檢測到西尼羅病毒陽性蚊子時，管理區就會啟動蚊蟲防治的相關機制，希望減少該地區的蚊子數量，從而降低人類感染西尼羅病毒的風險。

聖他克拉拉縣府表示，從2003年以來，管理區一直定期透過卡車搭載防治設備進行滅蚊，以減少傳播西尼羅病毒的蚊子數量。由於還是在新冠肺炎的疫情之中，因此在滅蚊時，也會符合對於新冠肺炎防疫的相關規定。縣府並表示，在滅蚊時都會通知社區，除了在Facebook、Instagram、Twitter等各種社交平台公布以外，也會在Nextdoor社群網絡上周知。

聖他克拉拉縣府指出，在縣府執行滅蚊計畫時，附近居民不需要搬遷。縣府會派出有執照的病媒控制專業人員，按照標準流進行滅蚊治療，整個程序對於對人、寵物、動物和環境的風險都很小。如果居民願意，也可以與家人及寵物留在室內，關閉門窗。通常，在第二天日出時，滅蚊殺蟲劑會隨著陽光迅速分解。

縣府說，由於病媒控制管理區使用超低量 蟲劑，居民不太可能呼吸或接觸含有過量、有害於人體的殺蟲劑。不過，如果本身對於特定化學物質過敏，可以與自己的醫生聯繫了解。縣府表示，縣府所使用的殺蟲劑，都是獲得聯邦和州政府的環保機構批准，核准在加州控制病媒蚊時使用。

如果對各項防治計畫有疑問，可以上網：www.sccvector.org。或者訪問疾病控制和預防中心的網站www.cdc.gov。有關西尼羅病毒活動的訊息，可訪問www.westnile.ca.gov。

新冠肺炎 社群 加州

上一則

富士豪華醫療按摩椅國慶酬賓一元起價大拍賣

下一則

聖荷西警方 籲提供3殺人未遂嫌疑人線索

延伸閱讀

中風警示基金會：亞裔患病風險 比白人高

中風警示基金會：亞裔患病風險 比白人高
縣議會：青年遊民問題 聖他克拉拉縣5年內解決

縣議會：青年遊民問題 聖他克拉拉縣5年內解決
聖縣消防機構呼籲舉報非法煙花

聖縣消防機構呼籲舉報非法煙花
墮胎權裁決 聖他克拉拉縣政府官員失望

墮胎權裁決 聖他克拉拉縣政府官員失望

聖他克拉拉縣疑現首例猴痘 社區風險低

聖他克拉拉縣疑現首例猴痘 社區風險低

熱門新聞

加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

2022-06-25 02:14
全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

2022-06-26 00:03
專家預測，灣區在舉行過一連串人擠人的大型活動後，新冠病例會顯著增加。（美聯社）

加州新冠感染率居高不下 灣區最嚴重

2022-06-30 02:20
歹徒惡劣的作案手法，讓社區民眾都非常擔心。（聖荷西警方提供）

暴打折磨8旬華裔老人兩小時 聖荷西搶匪落網

2022-06-30 23:05
南灣地標大美國樂園最快會在六年後關閉。（取自臉書）

土地被開發商買下 矽谷「大美國樂園」六年後恐關閉

2022-06-27 22:47

超人氣

更多 >
世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？
中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品

中國訂購292架空巴 波音成美中關係緊張犧牲品
國慶長周末 強風豪雨將襲紐約

國慶長周末 強風豪雨將襲紐約
港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過

港人回應習近平談話：真正的民主不曾開始過
「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%

「末日博士」：停滯通膨型債務危機將至 股市恐跌50%