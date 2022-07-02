西尼羅病媒蚊現蹤密爾比達 啟動消毒

密爾比達地區發現西尼羅病毒的呈陽性反應的蚊子。此為示意圖。(CDC提供)

聖他克拉拉縣府指出，在郵遞區號95035的密爾比達地區，發現西尼羅病毒（West Nile virus ，WNV）的呈陽性反應的蚊子。聖他克拉拉縣府已經在該區域進行消毒，希望減少蚊蟲的數量。

聖他克拉拉縣府表示，聖縣病媒控制管理區有一個專門的監測項目，監控西尼羅病毒、聖路易斯腦炎（St. Louis encephalitis）和西部馬腦炎（western equine encephalitis）等問題，這幾種疾病都是透過受感染的蚊子叮咬所傳播的。縣府指出，藉由監測收集來的數據，可來用於預測傳播疾病蚊子的位置。當檢測到西尼羅病毒陽性蚊子時，管理區就會啟動蚊蟲防治的相關機制，希望減少該地區的蚊子數量，從而降低人類感染西尼羅病毒的風險。

聖他克拉拉縣府表示，從2003年以來，管理區一直定期透過卡車搭載防治設備進行滅蚊，以減少傳播西尼羅病毒的蚊子數量。由於還是在新冠肺炎 的疫情之中，因此在滅蚊時，也會符合對於新冠肺炎防疫的相關規定。縣府並表示，在滅蚊時都會通知社區，除了在Facebook、Instagram、Twitter等各種社交平台公布以外，也會在Nextdoor社群 網絡上周知。

聖他克拉拉縣府指出，在縣府執行滅蚊計畫時，附近居民不需要搬遷。縣府會派出有執照的病媒控制專業人員，按照標準流進行滅蚊治療，整個程序對於對人、寵物、動物和環境的風險都很小。如果居民願意，也可以與家人及寵物留在室內，關閉門窗。通常，在第二天日出時，滅蚊殺蟲劑會隨著陽光迅速分解。

縣府說，由於病媒控制管理區使用超低量 蟲劑，居民不太可能呼吸或接觸含有過量、有害於人體的殺蟲劑。不過，如果本身對於特定化學物質過敏，可以與自己的醫生聯繫了解。縣府表示，縣府所使用的殺蟲劑，都是獲得聯邦和州政府的環保機構批准，核准在加州 控制病媒蚊時使用。

如果對各項防治計畫有疑問，可以上網：www.sccvector.org。或者訪問疾病控制和預防中心的網站www.cdc.gov。有關西尼羅病毒活動的訊息，可訪問www.westnile.ca.gov。