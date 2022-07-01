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中華總商會董監事就職 總領事祝賀 會長：努力繁榮華埠

記者劉先進 ／舊金山報導
舊金山中華總商會第107屆董事會暨第59屆監事會就職典禮6月30日在舊金山華埠康年海鮮酒家舉行。政府和社區各界都來參與。（記者劉先進／攝影）
舊金山中華總商會第107屆董事會暨第59屆監事會就職典禮6月30日在舊金山華埠康年海鮮酒家舉行。政府和社區各界都來參與。（記者劉先進／攝影）

舊金山中華總商會第107屆董事會暨第59屆監事會就職典禮6月30日在舊金山華埠康年海鮮酒家舉行，中華總商會新屆職員均出席。包括會長劉運方、第一副會長黃英豪、第二副會長袁曾楚萍、監事長方健益、副監事長麥潤華等。劉運方說，商會不遺餘力地為社區帶來繁榮，有足夠的人才和資源來延續大家建立的資產，讓商會成為舊金山這個偉大城市所有華裔的商會。

舊金山中華總商會會長劉運方說，商會不遺餘力地為社區帶來繁榮，讓商會成為舊金山所有...
舊金山中華總商會會長劉運方說，商會不遺餘力地為社區帶來繁榮，讓商會成為舊金山所有華裔的商會。 （記者劉先進／攝影）

典禮監誓人為前舊金山市長兼前州眾議會議長勃朗（Willie Brown）。中國駐舊金山總領事張建敏祝賀並發言。舊金山市議員馬兆明、佩斯金、梅義加、安世輝、舊金山市估值官郭華健、市府律師邱信福等向中華總商會頒發賀莊或表達祝賀。舊金山警局局長助理拉薩（David Lazar）、華裔指揮官葉培恩（Paul Yep），剛剛從中央警署局長榮升指揮官的吳俊偉（Julian Ng），舊金山縣警長宮本（Paul Miyamoto），市員警委員暨合和總會館主席余健全、中華總會館代總董暨肇慶總會館主席司徒仲山、岡洲總會館主席黃國康、三邑總會館主席關家澄、中華通事劉榮浩等出席活動。

中國駐舊金山總領事張建敏（右）到場，向舊金山中華總商會祝賀，會長劉運方（左）接受...
中國駐舊金山總領事張建敏（右）到場，向舊金山中華總商會祝賀，會長劉運方（左）接受祝賀信。（記者劉先進／攝影）

張建敏表示，中華總商會在推進中美兩國之間的關係，在促進貿易交流、增加相互瞭解和信任，以及在維護一個城市的華人社區的本土權利和利益方面，一直發揮著重要的作用。「我向你們表示誠摯的祝賀，祝你們在履行職責時取得圓滿成功。」

張建敏說，貿易在中美關係中至關重要。去年，兩國的貿易實際上超過了7500億元，而中國和加州的貿易在去年達到了1600億元，約占雙邊貿易的四分之一。這充分說明，雙方之間雙贏合作的性質。中國方面隨時準備推進雙方關係。「目前，鑑於雙邊關係中的困難，我們非常希望將關係恢復到健康和穩定增長的水準。也希望秉持相互尊重、和平共處的精神和合作方式。」

劉運方說，前市長布朗是中華總商會朋友中的支柱，也是華裔社區的一大支柱。商會一直是中美之間商業、文化和友誼的橋梁，而商會的董事會是一個「大帳篷」（big tent，指包容不同政治和社會觀點），有來自不同背景的兄弟姐妹。自從白蘭不幸離世後，商會有幸得到了資深董事的英明領導。

劉運方一一數出資深董事的名字，並特別感謝前任會長區國雄的貢獻。在過去的幾年時間中，區國雄不僅奉獻了時間和資源，而且還奉獻了家庭生活的很大一部分，作為會長領導商會。「這不是對你的歡送，而是對你領導、與商會47年合作的感謝。」

劉運方表示，商會不遺餘力地為社區帶來繁榮，在ADA問題（律師及殘障人士依據聯邦殘障人士保護法提告華埠商家）上不遺餘力地做到這一點。「今天，我很謙卑和榮幸地接受你們的信任，承擔起領導商會的責任。我們有足夠的人才和支持來延續之前建立的遺產，讓商會成為舊金山這個偉大城市所有華裔的商會。 」

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