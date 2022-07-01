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關注舊金山聯合學區未來發展 布里德擬砸400萬

記者李怡／舊金山報導
舊金山教育委員會主席林謙悅（ Jenny Lam）表示， 聯合學區努力讓所有學生都能發揮他們的潛力和能力。（記者李怡／攝影）
舊金山教育委員會主席林謙悅（ Jenny Lam）表示， 聯合學區努力讓所有學生都能發揮他們的潛力和能力。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德6月30日在市府年度預算中提議，為舊金山聯合學區 (SFUSD) 的大學和職業準備計畫辦公室投資400萬元。提議得到市議員馬兆明(Gordon Mar)、舊金山兒童、青少年及其家庭協會 (DCYF) 和學區工作人員的支持。

舊金山聯合學區的大學和職業準備計畫辦公室，一直幫助高中生實現與他們所感興趣的領域對接，並提供帶薪實習。

布里德表示，因學區受疫情影響嚴重，目前還在恢復中。市政應盡可能的支持學區的學術研究需求。投資於城市學生的未來仍然是她的首要任務，期待與舊金山聯合學區合作擴大這些舉措。

馬兆明表示，大學預科為年輕人提供了通過實習，獲得大學學分和實際經驗的重要機會。去年，他主張為暑期項目進行預算分配，以支持聯合學區的眾多高中生。現在與市長合作的投資，將在之前的基礎上造福更多學生。

學區將使用支持資金開展有針對性的外展活動，大學和職業準備辦公室計畫的11年級和12年級學生將受益。此外，學區還會進行早期干預，以引導10年級的升學學生順利適應中學生活。

在初步外展之後，學區與學生一起確定他們感興趣的職業領域，包括教育和兒童發展、生物技術、工程、汽車科學、建築、健康和民族研究等領域。一旦學生確定了感興趣的領域，學區內的大學和職業準備團隊將支持他們在舊金山市立大學尋找、註冊和完成職業技術教育 (CTE) 課程。

舊金山教育委員會主席林謙悅（Jenny Lam）表示， 聯合學區努力讓學生發揮他們的潛力和能力，利用學區大學預科課程的學生，更有可能參加並完成大學學業。她感謝布里德和市政府的慷慨支持並認識到這些計畫的重要性。

學生還有機會通過帶薪暑期實習在他們選擇的興趣領域建立職業技能。今年夏天，有668名學生獲得了帶薪暑期實習機會，從在地區開辦的暑期學校工作到在舊金山加大 (UCSF) 工作。還有學生獲得每小時收入17.34元暑期工作津貼。

去年，在通過大學和職業準備計畫參加實習的413名12年級學生中，70%的學生在高中畢業後一年內就讀學院或大學，比學區平均水平高出3.5%。在這413名學生中，有113人就讀於舊金山市立大學。

學區 舊金山 投資

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