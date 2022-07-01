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聖他克魯茲縣一次性杯子使用費 7月生效

記者陳爍嘉／聖他克魯茲報導
路邊被丟棄的一次性飲料杯。（記者陳爍嘉╱攝影）
路邊被丟棄的一次性飲料杯。（記者陳爍嘉╱攝影）

為保護環境，減少一次性水杯的使用，鼓勵顧客自帶清潔且可循環使用的杯子裝飲料，聖他克魯茲縣通過C提案，於7月1日起，開始加收每杯0.25元的一次性杯子使用費。

一次性杯子使用費適用於永久或臨時性商戶、快餐車，及其他提供飲料的活動等情況。賣方不得免除或承擔一次性杯子使用費。費用需在收據上被單獨註明。商家有義務在菜單及訂餐平台上告知客戶這項收費的存在。

根據規定，顧客可自備可重複使用的杯子，而且商家必須接受。如果顧客所提供的杯子上有裂紋、破損或鏽蝕，或者在大小、材質、狀況上（包括杯子過髒）明顯不適合盛裝所需飲料，商家有權拒絕使用這樣的自帶水杯。

聖他克魯茲縣議員弗蘭德（Zach friend）表示，聖他克魯茲縣在減少塑料及其他一次性產品污染環境方面，處於領先地位。這項措施將有助於減少聖他克魯茲縣每年扔掉的500萬個一次性杯子，同時為本縣的環境清理項目籌集資金。

目前，這筆一次性水杯使用費的收入將歸商家所有。到2023年1月起，商家將開始需要向縣府報告水杯有關的銷售情況，並於縣府平分一次性水杯使用費的收入。

聖他克魯茲縣估計，這個C提案每年將為本縣籌集約70萬元。這筆費用將被用於本縣減少污染、保護水質、防止野火、解決非法傾倒垃圾問題和保護海洋生物等行動上。

克魯茲

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