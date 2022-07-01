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縣議會：青年遊民問題 聖他克拉拉縣5年內解決

記者陳爍嘉／聖荷西報導
莫甘山經濟適用房項目The Magnolias的效果圖。（聖他克拉拉縣政府官網）
莫甘山經濟適用房項目The Magnolias的效果圖。（聖他克拉拉縣政府官網）

聖他克拉拉縣議會日前批准了幾項措施，為聖縣的家庭和青年創造更多經濟適用房。議會投票通過了三個新項目的實施，將為聖縣增加1000個家庭經濟適用房。同時縣議會還通過了一項決議，宣布聖縣承諾在未來五年內終結縣內年輕人的無家可歸現象。

6月28日批准的3個新開發項目包括位於聖荷西、莫甘山和桑尼維爾的332個單元房。這些單元房將幫助到本縣有孩子的家庭、有特殊需要的家庭、農民和其他低收入居民。這些項目所需的費用將由2016年Measure A經濟適用房債券和「沒有地方像家一樣」（No Place Like Home）基金提供的2900萬元資助。

據縣府官網提供的數據，2016年選民批准的9.5億元住房債券已使用了近7.93億元。聖縣的支持性住房工作現在包括44個已完成、正在建設或即將破土動工的項目。總共將建有4773個住房單位，預計可容納1萬534人。

聖縣可負擔住房辦公室主任赫南德茲（Consuelo Hernandez）說：「從預防無家可歸現像到批准新的經濟適用房項目地點，我們的每一個決定都專注於社區的長期投資，希望社我們區適合每個人居住。我們還需要各個層面的持續資源，包括州和聯邦，以及城市合作夥伴的持續支持，才能夠結束全縣的無家可歸現象」。

目前，聖他克拉拉縣每晚都有1100名年輕人需要安全的住所。民眾對廉價住房的需求遠遠超過了目前縣府的供給能力。當天的縣議會正式批准了結束青年和青年無家可歸的社區計畫，由青年行動委員會領導，負責考慮弱勢年輕人的獨特需求和經歷。新批准的計畫詳細說明瞭如何最恰當地使用「縣府的持續守護」（the County's Continuum of Care）的1040萬元聯邦資金，在未來兩年內擴大解決青年遊民的問題。

聖他克拉拉縣營運長馬爾克斯（Miguel Márquez）說，「我們集中精力，準備實現到2025年結束家庭無家可歸，到2027年結束青年無家可歸的目標。我們在擴大住房計畫方面投入了大量資金，不僅可以讓家庭遠離街頭，更能夠防止更多家庭陷入無家可歸的境地。聖他克拉拉縣是有人情的地方，要讓家庭和青少年們都擁有安全的住所」。

赫南德茲表示，「雖然我們縣低收入家庭，青年和農民等群體急需的住房和資源正在增加，但想要幫助整個社區的民眾都買得起位於矽谷的住房，我們還有很多工作要做」。

低收入 債券 投票

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