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聖縣消防機構呼籲舉報非法煙花

記者陳爍嘉╱聖荷西報導
聖他克拉拉縣的專業煙花表演安排。（聖荷西消防局官網）
聖他克拉拉縣的專業煙花表演安排。（聖荷西消防局官網）

聖他克拉拉縣各地消防機構提醒居民，煙花是非法且危險的，可能引發不必要的火災和傷害。在聖縣，任何使用、持有、儲存或出售非法煙花的人都將被處以罰款。聖他克拉拉縣的「『社交主人』煙花條例」（「social host」 Fireworks Ordinance）規定，業主應對在其財產上非法使用煙花爆竹負責。

今年煙花引發火災的危險性極高。聖他克拉縣亞裔消防局局長克德考（Suwanna Kerdkaew）說，「在過去的幾年裡，我們一直在經歷並繼續面臨前所未有的乾旱條件和不斷增加且非常嚴重的野火風險。我們比以往任何時候都需要公眾的認知和幫助，防止野火點燃」。

聖荷西消防隊長小沙賓（Robert Sapien Jr.）說，「在過去的兩個獨立日假期中，聖荷西經歷了近90起與煙花爆竹有關的火災，每起火災都造成了不必要的財產損失和環境損害。如果您看到在聖荷西使用非法煙花的違法現象，請撥打311或向警局提交報告單，幫助我們追究違規者的責任」。

加州消防廳聖他克拉拉組（CAL FIRE Santa Clara Unit）組長George Huang說， 「加州對非法煙花採取零容忍政策，大量的草作物和豐富的植被讓加州面臨毀滅性野火的威脅，這就是為什麼必須採取一切預防措施來避免發生火災的原因」。

密爾比達副消防局長貝爾頓（Arthur Belton）補充道：「非法煙花爆竹對公共安全構成重大威脅，是造成毀滅性財產損失的主要原因。我們要求社區承認並尊重禁止煙花爆竹的法規，維護社區安全」。

聖荷西市鼓勵社區成員參加安全、合法和有趣的活動來慶祝獨立日。7月4日聖他克拉拉縣的專業煙花表演的地點和時間如下：

聖荷西：

Discovery Meadow（180 Woz Way）@ 9：30 p.m.

Almaden Lake Park（6099 Winfield Boulevard）@9：15 p.m.

庫比蒂諾：

溪邊公園（10455 Miller Avenue）@ 9：30 p.m.

吉爾洛：

吉爾洛高中（750 W. 10th Street）@ 9：30 p.m.

密爾比達：

密爾比達體育中心（1325 E. Calaveras Boulevard）@ 9：00 p.m.

山景城：

Shoreline Amphitheater（One Amphitheatre Parkway）@ 8：00 p.m.

莫甘山：

Outdoor Sports Complex（16500 Condit Road）@ 9：45 p.m.

聖他克拉拉：

Great America（4701 Great America Parkway）@ 9：45 p.m.

聖荷西 加州 密爾比達

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