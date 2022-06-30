今年仇恨犯罪報告 目前僅7起

屋崙警局第一區大隊長伯奇（Clay Burch）說，屋崙地區的仇恨犯罪報告數量大幅下降。2020年1月到2021年5月為46起。今年截至現在，報告數量為7起。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙 警局第一區大隊長伯奇（Clay Burch），屋崙華埠 聯絡警員符美（Mae Phu），華埠商會主席陳錫澎等，29日舉行社區見面會，探討如何應對仇恨犯罪 。伯奇表示，從2020年1月到2021年5月，屋崙報告46起仇恨犯罪，警方調查37起，逮捕了15人。今年截至現在，報告的仇恨犯罪只有7起，數字上有較大改觀。這些仇恨犯罪涵蓋針對亞裔、非裔、西裔、LGBT等社區。

屋崙華裔副警長黃家華（Clifford Wong）、警局隊長比爾（Jim Beere）和多個巡邏華埠的警員，屋崙市長薛麗比特別策畫聯繫員時晨光等也參加活動。

陳錫澎表示，2020年後屋崙華埠治安急轉直下。當時戴口罩還比較少見，有人因為戴口罩被攻擊。有柬埔寨移民到麥當勞吃飯，發現沒人和他說話，也沒人來服務。有人大叫著「他是華裔」。「華埠社區發現被攻擊後，和阿縣地檢處合作，拍了視頻短片，告訴大家如何透過熱線舉報仇恨犯罪。曾經有人電話說明被仇恨犯罪的情況，當得知需要他站出來發聲時，因為擔心被報復，馬上掛斷電話。可見社區的害怕程度。」

符美說，感謝東灣台山同鄉會華埠社安隊、藍天使義工巡邏隊的合作，共同維護社區治安。從2020年、2021年到2022年，華埠不少犯罪數據有下降。嚴重攻擊罪中，這三年數據分別為24、22和16起。商業入室盜竊，分別為35、24和9起。持槍搶劫，2020年為5起，去年增加到11起，今年降低到2起。暴力搶劫，這三年分別為48、25和8起。汽車盜竊，分別為80、96和36起。

柏奇說，華埠暴力犯罪數據大幅下降，也證明警局巡邏行之有效。「有人在詢問警局加班巡邏多久，我可以承諾，我們會每天巡邏。在接下來兩年，我也會支持加班巡邏。」

他說，如果有人只是辱罵種族話語，並非犯罪，因為憲法第一修正案保護言論自由。但如果某人辱罵過程中伴隨犯罪，就會被警方評估為仇恨犯罪。目前，地方層面起訴仇恨犯罪有一些挑戰，地檢處工作量很大。「讓聯邦調查局介入並幫助地方解決犯罪問題，能夠確保這些案件將被審視，如果我們能在聯邦範圍內起訴，他們就會較早起訴。」