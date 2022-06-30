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屋崙150亞裔商戶 聯名信籲加強治安

記者劉先進／屋崙報導
屋崙小西貢商戶、民選官員等舉行記者會，呼籲市議會的中期預算會議上，撥款在社區內建設屋崙警局分站，加大巡邏，批准經費進行東美麗湖社區商業促進區的可行性研究，以增強社區治安。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙小西貢商戶、民選官員等舉行記者會，呼籲市議會的中期預算會議上，撥款在社區內建設屋崙警局分站，加大巡邏，批准經費進行東美麗湖社區商業促進區的可行性研究，以增強社區治安。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙越南裔小西貢社區（Little Saigon）最近犯罪飆升，頻繁遭遇暴力搶劫等案件，亞裔商戶和居民苦不堪言；有東主說，因為疫情和治安的雙重打擊，生意相比疫情前下降三分之一。

屋崙警局隊長比爾（Jim Beere）、屋崙市議員盛桃（Sheng Thao），市議長勵琪（Nikki Fortunato Bas）辦公室主任Tiffany Kang，市議員瑞德（Treva Reid）辦公室代表，越南裔商會主席詹尼弗·陳（Jennifer Tran）、華埠商會主席陳錫澎、屋崙華埠社區促進會（OCIC）執行總監李嘉欣等，29日舉行記者會。會上公布150個商戶的聯名信，呼籲市議會的中期預算會議上，實施三個辦法維護治安，例如撥款在社區內建設屋崙警局分站，加大巡邏，招聘說越南語的警員，批准經費進行東美麗湖社區商業促進區（BID）的可行性研究等。

（分標）華裔東主：槍擊、搶劫層出不窮

29日記者會上，亞裔東主說起罪案飆升，叫苦連天。一家洗衣店的東主Nolan Wong感歎，早在今年2月的一天下午1時，光天化日之下，顧客在洗衣店門口被人用槍指著搶劫，在等待衣服烘乾的時候被毆打。

Kim Viet珠寶店東主黎亭（音譯，Thinh Le）說，多年來目睹數不勝數的暴力犯罪，涵蓋槍擊、兒童性交易，在店門口被搶劫。他的店鋪被破門而入多次，因擔心安全，他甚至睡在店鋪二樓兩年。「我們一直在打電話求助，城市似乎把我們當成垃圾場。這些製造麻煩的人也需要城市的幫助，否則他們會去而復返。」

新國興超市東主趙翠華說，在東屋崙開超市13年，以前社區較為安全。但疫情之後商業區治安惡化，今年年初以來更是變本加厲。最近一個多月，超市停車場顧客停放的車輛，連續三周被人砸破車窗。她曾見到有人在超市購物後，走出不到一個街區，就被人搶劫。也有顧客走到路口，附近發生槍戰，不法分子連續開六槍，顧客嚇得不輕。

華裔超市東主趙翠華見過太多社區的暴力犯罪。她希望警方加大巡邏，社區也能組建義工巡...
華裔超市東主趙翠華見過太多社區的暴力犯罪。她希望警方加大巡邏，社區也能組建義工巡邏隊。（記者劉先進 ／攝影）

她的女兒住在12街，晚上回家時，發現車道上有人停車。她連忙倒車，準備找別的停車位。結果有劫匪開車跟在後面。一劫匪衝下來，用手槍敲擊車窗，女兒害怕之下加速逃跑。對方開車緊追不捨。因為女兒車速較快，才甩脫囂張的兇徒。

市議員盛桃說，支持撥款11萬多給小西貢社區，加大安全投入。（記者劉先進 ／攝影）
市議員盛桃說，支持撥款11萬多給小西貢社區，加大安全投入。（記者劉先進 ／攝影）

由於疫情衝擊，再加上搶劫等犯罪層出不窮，不少顧客害怕出來購物。趙翠華的超市生意受到影響，相比於疫情前，營業額下降三分之一。她希望警方加大巡邏。社區能效仿屋崙華埠，組建義工巡邏隊，多管齊下，維護治安。

屋崙小西貢商戶、民選官員等舉行記者會，呼籲市議會的中期預算會議上，撥款在社區內建...
屋崙小西貢商戶、民選官員等舉行記者會，呼籲市議會的中期預算會議上，撥款在社區內建設屋崙警局分站，加大巡邏，批准經費進行東美麗湖社區商業促進區的可行性研究，以增強社區治安。（記者劉先進 ／攝影）

（分標）議員籲撥款11萬 維護小西貢治安

越南裔商會在給市議會的信件中，請求市府考慮社區對安全的需求。比如，在東美麗湖附近的克林頓廣場娛樂中心打造屋崙警局分站，租賃辦公室供警局使用，一年花費4萬8000元租金和運營費用。在社區內執行打擊犯罪計畫，引入講越南語的警員。並立即恢復因疫情取消的6萬2500元撥款，以實施東美麗湖（包含小西貢）社區商業改進區可行性報告。通過該改進區後，可收取地產評估費幫助維護社區安全、推廣商業區。

詹尼弗·陳和李嘉欣均表示，正在幫忙聯繫東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊，以幫助越南社區打造義工巡邏隊。

勵琪在28日公布她的中期預算提案，其中包括為小西貢的商業支持和安全資源撥款11萬500元。她說，「期待著繼續與商戶、社區成員和組織以及市領導合作，解決迫在眉睫的安全需求和振興街區的長期目標，包括找到啟動和美化克林頓公園的解決方案，並擴大青年、家庭項目和克林頓娛樂中心的公平使用。」

盛桃表示，很高興支持小西貢超過11萬的預算。「我想做得更多。我們需要確保在小西貢創造安全。這意味著布置社區大使，安排能與社區合作、瞭解社區的人，能夠真正與警局合作的人。也要幫助警局填補人手空缺。」 盛桃說，她還會和勵琪合作，幫助社區爭取回商業改進區的可行性研究經費。

屋崙 越南 疫情

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