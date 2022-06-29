地鐵槍案翻轉 槍手開槍前曾遭死者持刀威脅

格林在開槍前，曾被死者持刀攻擊，案件可定性為正當自衛。（舊金山警局提供）

舊金山地鐵槍擊 案28日出現反轉，被捕槍手格林（Javon Green）的辯護律師諾克斯（Randy Knox）表示，格林的行為是很清晰的自衛行為，將不會受到謀殺罪的指控。

26歲的格林上周因涉嫌在MUNI列車內非法持有、使用槍枝而被警方逮捕。27歲的伯溫（Nesta Bowen）在槍擊中身亡，另一名70歲的旁觀者也受槍傷，但無生命危險。

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，列車內的監控攝像顯示，在槍手格林開槍前，曾被死者伯溫持刀襲擊。

槍手和死者所在車廂的乘客十分稀少，兩人並排而坐。諾克斯表示，格林曾嘗試兩次遠離伯溫，伯溫主動靠近格林，並在耳邊細語，說一些具有威脅性的話語。當格林走開到另一節車廂後，伯溫又緊跟了上去。

當看到伯溫從褲兜中掏出刀後，格林迅速轉身逃跑，並喊到：「你要做什麼？用刀刺我？」

在打鬥中伯溫手握匕首刺向格林，格林隨後舉槍向其射擊，並導致伯溫當場死亡。隨後，格林走向另外一節車廂，並向那裡的乘客道歉。

諾克斯說：「這是一個很清晰的自保行為，格林是一名安保人員，他在過去曾被槍擊兩次。」

舊金山地檢處的檢察官計畫以公共場合攜帶隱蔽武器和攜帶上膛槍枝的重罪起訴格林，但諾克斯表示，罪名可能會降為輕罪。現任地檢長博徹思（Chesa Boudin）辦公室拒絕發表評論，格林將在28日首次出庭。