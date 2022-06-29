學區委員唐玉鴻：哈佛案彰顯對亞裔歧視

學區委員唐玉鴻呼籲，亞裔要積極發聲，捍衛權益。（記者李榮／攝影）

哈佛訴訟案&教育平等權議題再起討論，聖荷西Orchard學區委員、華人家長唐玉鴻（Jeff Tang）指出，哈佛的案件彰顯出對亞裔 的歧視，而且影響可不只是常春藤盟校。事實上近來加州大學 （UC）對於亞裔的入學標準也愈提愈高，「很多過去能進柏克萊加大 （UC Berkeley）、洛杉磯加大（UCLA）的學生，今年連戴維斯、爾灣加大都沒進了。」

「這次秋季班，非常慘烈，許多華人家長學生都是失望至極。」唐玉鴻指出，入學標準上對於亞裔的歧視，幾乎是「讓人難以想像會在21世紀發生的事情」。雖說是以平等、平權、多元為名而考量族裔的代表性，但對於亞裔的傷害確實非常大，「這對我們亞裔來說，就是徹徹底底的歧視。」

唐玉鴻指出，自己服務的學區本身也不少弱勢的孩子，而學區對於這些學生投注大量的資源，希望他們能夠跟上學習，「這才是真正的平權平等。」他認為，應該在基礎教育的階段，讓弱勢的學生有更多的資源與機會，創造可能性；而非是從大學入學時，不公平地減去學業優秀學生的入學名額。

他進一步表示，像他有位朋友的小孩，今年從南灣一所知名的公立學校畢業，在學時成績很出色，幾乎無可挑惕。另外也參加籃球隊，並且服務社區，每周教孩子打籃球。原本以為就算沒進去柏克萊加大，也能拿到聖地牙哥或者爾灣加大，或是戴維斯加大的入學許可，沒想到最後這幾間學校都沒能進去，非常失望。

唐玉鴻指出，就像那句老話「If you are not at the table, you are on the menu（如果你不在桌上，你會在菜單上）。」亞裔必須要積極參與政治發聲，才能維護自身的權益。而哈佛的案件也可以看出，在採取法律訴訟之後，對於亞裔學生的錄取率，也已經有逐漸變好的現象。

另外，他也提到，除了在聯邦層級的爭取以外，未來草根組織也會積極在加州方面繼續努力，希望停止對於亞裔的歧視。

事實上，加州大學公立系統，為了對抗加州憲法不能以種族作為入學許可衡量因素的209法案，多年來做了非常多的動作。比如說實施隱形比列，並且取消了SAT。209法案通過後，柏克萊加大對亞裔的錄取率一直維持40%上下取消SAT後，加大系統新生去年申請比2020年大幅增加16.8%。