學區委員唐玉鴻：哈佛案彰顯對亞裔歧視

學區委員唐玉鴻呼籲,亞裔要積極發聲,捍衛權益。(記者李榮/攝影)

哈佛訴訟案&教育平等權議題再起討論,聖荷西Orchard學區委員、華人家長唐玉鴻(Jeff Tang)指出,哈佛的案件彰顯出對亞裔 的歧視,而且影響可不只是常春藤盟校。事實上近來加州大學 (UC)對於亞裔的入學標準也愈提愈高,「很多過去能進柏克萊加大 (UC Berkeley)、洛杉磯加大(UCLA)的學生,今年連戴維斯、爾灣加大都沒進了。」

「這次秋季班,非常慘烈,許多華人家長學生都是失望至極。」唐玉鴻指出,入學標準上對於亞裔的歧視,幾乎是「讓人難以想像會在21世紀發生的事情」。雖說是以平等、平權、多元為名而考量族裔的代表性,但對於亞裔的傷害確實非常大,「這對我們亞裔來說,就是徹徹底底的歧視。」

唐玉鴻指出,自己服務的學區本身也不少弱勢的孩子,而學區對於這些學生投注大量的資源,希望他們能夠跟上學習,「這才是真正的平權平等。」他認為,應該在基礎教育的階段,讓弱勢的學生有更多的資源與機會,創造可能性;而非是從大學入學時,不公平地減去學業優秀學生的入學名額。

他進一步表示,像他有位朋友的小孩,今年從南灣一所知名的公立學校畢業,在學時成績很出色,幾乎無可挑惕。另外也參加籃球隊,並且服務社區,每周教孩子打籃球。原本以為就算沒進去柏克萊加大,也能拿到聖地牙哥或者爾灣加大,或是戴維斯加大的入學許可,沒想到最後這幾間學校都沒能進去,非常失望。

唐玉鴻指出,就像那句老話「If you are not at the table, you are on the menu(如果你不在桌上,你會在菜單上)。」亞裔必須要積極參與政治發聲,才能維護自身的權益。而哈佛的案件也可以看出,在採取法律訴訟之後,對於亞裔學生的錄取率,也已經有逐漸變好的現象。

另外,他也提到,除了在聯邦層級的爭取以外,未來草根組織也會積極在加州方面繼續努力,希望停止對於亞裔的歧視。

事實上,加州大學公立系統,為了對抗加州憲法不能以種族作為入學許可衡量因素的209法案,多年來做了非常多的動作。比如說實施隱形比列,並且取消了SAT。209法案通過後,柏克萊加大對亞裔的錄取率一直維持40%上下取消SAT後,加大系統新生去年申請比2020年大幅增加16.8%。