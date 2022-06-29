墮胎權裁決 聖他克拉拉縣政府官員失望

圖為聖縣民眾集會抗議最高法院關於墮胎權裁決。(本報檔案照)

聯邦最高法院決定推翻「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)的消息傳出後，聖他克拉拉縣政府和民選官員表示沮喪和失望。

聖縣議會主席沃瑟曼 (Mike Wasserman)表示，「我對今天的裁決感到非常失望。我認為法院在其限製女性生殖自由和隱私 權的決定中太過分了」。

縣議員艾倫柏格（Susan Ellenberg）表示，「對於那些說要聽從國家決定，抨擊身體自主權的人，我要告訴你們：我們已經決定拒絕接受為羅訴案結局而策畫的一系列厭女、憤怒和恐懼等情緒。 我們會向任何有需要的人提供必要的生殖醫療服務」。

縣議員查維茲（Cindy Chavez）說：「加州 將不能因為是一個擁有墮胎 權的州，就忽視美國其他地方人民正在遭受的痛苦。我們必須用我們的聲音、時間和金錢來支持重視女性權利的公職候選人，以及維護我們控制自己身體的權利。我們必須保護整個社區公民的權利」。

縣議員李洲曉（Otto Lee）說，「我對最高法院採取重大倒退措施來推翻半個世紀以來在全國范圍內提供安全墮胎服務的法律感到非常難過。作為一名丈夫和三個女兒的父親，這項基本權利對於保護世界各地婦女和女孩的健康至關重要。可悲的是，這項裁決將不成比例地損害窮人和無法獲得醫療服務的有色人種、強姦和亂倫的受害者的墮胎自由，甚至可能危及母親的生命。儘管加州目前將繼續保護生育墮胎自由，但我深感憂慮的是，這是聯邦墮胎禁令在每個州實施的第一步。我致力於在聖他克拉拉縣及其他地區為墮胎權而戰」。

縣議員兼衛生和醫院委員會主席史密提恩（Joe Simitian）說，「這是糟糕的法律。這是糟糕的政策。我們縣已準備好反擊」。

縣長史密斯（Jeffrey V. Smith）說，「最高法院推翻羅訴韋德案的決定令人深感失望。獲得全面的醫療照顧是公共衛生的基石，這包括了公民的墮胎權」。

縣衛生局長及公共衛生主任柯迪（Dr. Sara Cody）說：「隨著用於墮胎及其相關服務的聯邦資金減少，收入最低的孕婦將受到最大的影響。聖他克拉拉縣公共衛生部門非常關心孕婦、兒童和家庭的健康和福祉。我們繼續努力實現健康公平，這只有通過獲得全面的醫療保健才能實現」。

縣醫療中心醫院、診所首席執行官勞倫斯(Paul Lorenz)說，「作為地區的醫療保健提供者，聖他克拉拉縣衛生系統將繼續為患者提供墮胎和所有其他全面的生殖保健服務。當其他地方獲得這些服務的機會受到限制時，希望看到人們前往我們的社區獲得他們需要的服務。聖縣和我們的納稅人將要支付起這個成本，但無論如何，我們縣將繼續幫助任何有需要的人，因為墮胎是一項人權，沒有人應該害怕獲得他們需要的照顧」。