長期捐助社區 佛利蒙印裔名醫 懇求善心人捐腎救女

朱感生（右）呼籲社區，進行匹配救人一命。（記者李榮／攝影）

佛利蒙知名印度裔社區領袖、心臟醫師傑卡（Romesh Japra）長期在社區服務，也是許多社區活動與政治人物的支持者，他與不少華人社區領袖與民選官員都相熟。一般擔任幫忙與付出角色的傑卡，近日卻逢人到處懇求幫忙，並在社群媒體上透過短視頻呼籲，希望有善心人士能夠幫助匹配腎臟，讓兩顆腎臟都已失去功能的寶貝女兒能夠重生。

傑卡本身是知名度很高的心臟科醫師，在北加州 執業已經40多年。同時，他也是文化的愛好者，創辦Festival of Globe (FOG) 節慶，推廣電影及文創作品。另一方面，傑卡也與許多民選官員與社區領袖都有交情，很多民選官員都曾傑卡在佛利蒙山上的豪宅，舉辦過籌款活動。

傑卡表示，正在等待腎臟移植的女兒，是因為高血壓 沒有控制好而失去腎功能。女兒現在才43歲，但是卻必須長期洗腎，生活完全沒有品質，也因為幾乎每天的時間都花在醫療與洗腎上，幾乎沒有辦法從事其他的活動。

他指出，女兒受此之苦已經約一年半的時間，當初是突然發現女兒狀況不對，看起來很虛弱，進食好像也沒有食慾，檢查後才發現兩顆腎臟幾乎都已經沒有正常的功能。這一年多來，家屬先在家族中找尋腎臟移植的機會，但是並沒有找到能夠合適的人選。有些家人則是因另有糖尿病 等原因，並不合適。大家都急得像熱鍋上的螞蟻，希望趕緊找到合適的腎臟捐助者，能夠捐一顆腎給女兒，幫助她能正常生活。

傑卡說，腎臟捐贈者的條件要是18歲以上，並且要有健康的腎臟。年齡方面沒有上限，過去曾長者捐出腎臟的案例。比較挑戰的是，腎臟的匹配沒有全國的匹配系統，因此希望有意願捐助者能夠上網登記，給家人多一些希望。

「參與匹配，不只是幫助我的女兒，也是幫助每一個在等待換腎的人。」傑卡表示，洗腎的病人沒有生活品質，許多人也因為腎功能的喪失而流失大部分的生活能力，而且情況常常會愈來愈差。相較於骨髓的匹配與捐助，捐腎的情況又相對較少一點，因此他也希望能夠藉由此事，喚起更多人對於腎臟移植與捐贈議題的關心，幫助更多需要幫助的人。

傑卡的老朋友、貝律耶薩學區委員、前加州眾議員朱感生與太太周雲菊表示，傑卡是長年在社區服務的領袖，幫助過許多人，也很熱心公益。現在傑卡的女兒需要幫忙，希望身體狀況健康的華人也能夠參與嘗試匹配，救人一命。

傑卡進一步表示，女兒其實先前就有高血壓的問題，但後來以為狀況穩定，就自行停藥，沒想到高血壓的問題造成腎臟的損壞，形成不可逆的狀況。他呼籲，事實上高血壓常常是沒有症狀的，除非經常量測血壓、或者有些比較嚴重的患者會感到暈眩等問題，不然許多人並不會有高血壓的感覺，因而延誤就醫，導致嚴重的身體問題。他建議大家應該監控好血壓，飲食方面也要控制，維持健康。

傑卡表示，捐贈者的要求並不多，但需要更多人登記匹配，才更有機會，幫助他的女兒，也幫助其他廣大正在等待換腎的患者。而現在的醫療也愈來愈進步，有時候即使配型不合，也還是有機會能夠成功移植。

換腎正式的說法是腎移植，是將健康的腎臟移入另一人的身體。人的身體有兩個腎臟，通常一個腎臟就可以應付身體的代謝需求，腎臟負責調節體內水份及電解質的平衡，排泄代謝廢物和毒素，並且分泌酵素及荷爾蒙。醫界認為，腎臟病很多時候發生的原因還不清楚，經常是到了最後腎衰竭末期才發現；不過，高血壓、糖尿病、藥物濫用等，環境污染等都可能導致腎臟病。如果病人的兩個腎臟都失去功能成為腎衰竭時，則腎移植會是必較理想的治療手段。捐贈者註冊網址：www.CPMCKidneyDonor.org