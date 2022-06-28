張大千弟子 王旦旦矽谷辦書畫展

王旦旦和她最喜歡的作品「黃山」合影。（記者陳爍嘉／攝影）

「王門風雅：王植波、翁木蘭、王旦旦畫展 」，於6月24日至在硅谷亞洲藝術中心舉辦，將展至7月15日。王旦旦是張大千的關門弟子，這次書畫展，除了她自己的作品，還有父親王植波，母親翁木蘭的遺作，此外還有一些朋友贈與的書畫。

王旦旦認為，自己是個假小子，她很喜歡創作豪放的畫。她說，「我不喜歡青綠，不喜歡工筆，我就喜歡粗枝大葉的畫。我喜歡豪爽的感覺，而不是拘拘謹謹的細筆，就像我的性格一樣。」王旦旦最喜歡的活動就是畫畫和做飯，她覺得畫畫和做飯的過程都可以讓自己很舒服，而這兩種活動的結果都可以帶給她極大地滿足感和成就感。

王旦旦說，「我很喜歡拍照，每次看見到有好的風景，我都會用手機 把它拍攝下來，等我心情來了的時候，就會就著手機裡的照片畫一畫。我已經到過許多地方，看過很多東西，吃的玩的都體會過了，我對我的人生經歷十分滿意。」她希望通過這次「王門風雅」書畫展，向觀眾分享自己一家的故事，並能從中體會到樂趣。

根據王旦旦的回憶，這不是她們全家的第一場書畫展。她9歲的時候 ，父親王植波曾帶著王旦旦童年時期的畫作以及母親翁木蘭的作品，一起到新加坡 、菲律賓和曼谷等地進行展出。母親翁木蘭還製作了很多關於父親王植波寫作作品的簡報，一家人簡單而幸福。然而時光荏苒，這個溫暖的家如今只剩下王旦旦一人。1964年王旦旦的父親旅行中因飛機爆炸逝世，母親也已經過世了20幾年，現在只有爸爸媽媽的畫作陪伴在王旦旦身邊。

王旦旦1966年初赴巴西入八德園，隨張大千潛心學畫三年，與孫家勤、張師鄭、沈潔成為大風堂關門四弟子，後與師兄張師鄭結為連理。 1971年在父親至交高逸鴻安排下，王旦旦在台北的省立博物館舉辦個人畫展，恩師張大千出席開幕。