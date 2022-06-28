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一顆價值6100元 黑皮西瓜灣區吃得到

編譯組／灣區27日電
黑皮西瓜在日本貴得嚇人，在加州可用實惠的價格吃到。（Getty Images）
黑皮西瓜在日本貴得嚇人，在加州可用實惠的價格吃到。（Getty Images）

日本媒體最近爭相報導北海道一項備受矚目的活動：拍賣今年第一批獨特的黑皮西瓜；根據報導，今年的黑皮西瓜每個叫價370美元，與2008年創下的天價6100美元相比已經便宜許多。

這種擁有光滑墨綠色外皮的西瓜以其甜度和鮮紅色果肉備受推崇，生長在札幌西北部的小鎮當麻町，熟成採摘後，工人會進行手工抛光，以創造深邃的漆狀光澤。

幸運的是，灣區民眾不必遠赴日本，就能在北加州吃到這種在日本貴得離譜的西瓜。美國版的黑皮西瓜雖然未經抛光，也未裝在禮盒裡，它們仍然在夏日裡散發著甜美氣味，而且售價也實惠得多，以傳統方法種植、一顆重達15磅的黑皮西瓜只要9美元，有機的一顆則要18美元。

在西沙加緬度種植黑皮西瓜的維也拉（David Vierra）一邊吃著從田裡摘來的新鮮西瓜一邊說：「它的味道和Jolly Rancher的西瓜糖一模一樣。」

維也拉是加州和華盛頓州少數種植黑皮西瓜的第三代農民，他14年前開始為沙加緬度一家日本超市Oto’s Marketplace提供少量黑皮西瓜，現在種植面積擴大到65畝，供應整個北加州地區的特色超市。

維也拉表示，他按照傳統方式種植黑皮西瓜，並沒有給它們太多禮遇。他笑著說：「西瓜在美國是一種勞力密集型作物，是規模經濟，和日本完全不同，它在日本是完美經濟。」

西雅圖的農產品批發商Charlie’s Produce有兩個種植有機黑皮西瓜的農場，一個在華盛頓州東部，一個在加州貝克斯菲（Bakersfield），他們為西瓜取了一個品牌名 — Yumi。

Charlie’s Produce行銷經理薩佛倫斯（Laura Severance）指出，Yumi的重量十分驚人。她表示，重量和密度是多汁性的重要指標，對西瓜來說，這與甜度一樣重要。

貝克斯菲今年第一批Yumi西瓜已於6月初上市，華盛頓州的會晚一些上市，維也拉的無籽黑皮西瓜也已在上周上市。

日本 加州 華盛頓州

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