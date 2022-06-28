涉多起身分盜竊 神秘犯罪集團現身灣區

2020年4月13日東灣安蒂亞克(Antioch) 居民布斯(Kameron Booth)與一名友人開車經過880號州際公路第23街出口處時，突然冒出一輛白色吉普車，車內的人朝布斯所開的本田車開槍射擊。

布斯中槍，爬到車外，要求一名路過現場的司機將4萬元現鈔交予某人，同時表示將給這名司機1萬元獎賞。然而布斯傷及要害，還來不及將錢交給這名司機即不醒人事，急救人員將布斯送往醫院治療，兩個星期後，布斯傷重身亡。

警方一直無法破解布斯命案兇手，然而沙加緬度聯邦檢察官 今年6月發現驚人內幕，布斯命案發生前四天，一名自稱聯邦檢察官的女子打電話給阿拉米達縣地檢處，詢問有關布斯背景。命案發生後，同一女子打電話給加州 公路巡警局，自稱聯邦毒品執法局（Drug Enforcement Administration, DEA）官員，提供公路巡警一些內幕消息。

根據聯邦檢察官，這名冒充聯邦官員搜索布斯背景資料者，可能是犯罪集團首腦明克斯（Myra Minks）。根據法庭資訊，此犯罪集團所犯下不法事件包括身分盜竊、走私大麻、新冠疫情期間欺詐就業 發展局（Employment Development Department, EDD）等，以及一些暴力犯罪。

犯罪集團首腦除明克斯外，還有37歲的都柏林居民穆迪（Quinten Moody），還有48歲的沙加緬度居民傑西卡唐 （Jessica Tang），傑西卡唐與一宗1999年發生在東灣的謀殺案有關。

沙加緬度地檢處6月16日已對穆迪、明克斯以及傑西卡唐等三人提出控罪，罪名包括在加州、內華達州、德州，以及其他地區非法走私大麻，冒充政府官員、重大身分盜竊、匯款欺詐等。穆迪與明克斯面臨多項重罪。傑西卡唐的罪名為欺騙加州就業發展局。

沙加緬度法庭紀錄顯示，穆迪目前仍被囚禁於沙加緬度監牢，傑西卡•唐以5萬元交保獲釋；明克斯6月21日於拉斯維加斯遭捕，等待引渡回到沙加緬度接受審判。明克斯除冒充政府官員外，也犯下多宗身分盜竊，她曾被控使用受害者信用卡購買珠寶，她也曾因其他欺詐罪名被囚禁於聯邦監獄。