我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

鬥毆、假槍擊報警…金山驕傲大遊行爆混亂 提前收場

記者王子涵／舊金山報導
大批警員周日在同志驕傲大遊行現場引導觀眾退場。（推特截圖）
大批警員周日在同志驕傲大遊行現場引導觀眾退場。（推特截圖）

2022年舊金山同志驕傲大遊行被譽為最富有政治化色彩的一屆，在爭取墮胎權、禁穿警服、槍擊威脅等諸多因素的影響下，當天的慶祝活動還是順利進行。但臨近尾聲卻發生一系列混亂事件，導致主辦方不得不提前20分鐘結束了當天的活動。

周日下午5時25分左右，根據警方通過短信發布的全市警報顯示，在Polk和Hayes街附近發生大規模爭吵，並演變成鬥毆。舊金山警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）表示，到場警員發現，多人捲入一場肢體衝突。

幾分鐘後，警局又接到報警稱，大遊行主舞台所在的市政中心廣場，一名女性向在場民眾噴灑具腐蝕性質的噴霧，猜測可能是防熊噴霧（Bear Spray）。

為了謹慎考量安全，遊行主辦方提前25分鐘停止主舞台的表演，結束當天的慶祝活動。

剛剛結束表演的變裝表演者克里斯特（Peaches Christ）表示：「我剛剛從舞台上下來，卻收到短信說爆發混亂，這太可怕了。」

此外，第七大道和市場街還傳出發生槍擊的消息，警方迅速趕到現場，但並未發現槍手或槍擊的痕跡，後來證實是一起誤報，但卻給參加遊行的人們帶來真實的恐懼。當時人們在街上奔跑和尖叫著，躲進附近的商店；一些店鋪鎖住大門，以防槍手闖進來。許多人並不知道發生了什麼，但由於全國各地頻發的槍擊事件，當看到別人這麼做時，他們也決定趕緊跟著跑。

「說真的，我在參加遊行前就很害怕，我不敢拿自己的性命開玩笑。當我看到其他州在月初，十幾名搶手躲在卡車裡埋伏同志遊行時，我就害怕相同的事情會發生在舊金山。」參加遊行的華人劉詩晨說。

舊金山同志遊行在2013至2015年都曝出有槍擊案發生，且都發生在活動接近尾聲的時段，雖沒有人在事件中死亡，但都造成人員受傷。

遊行 槍擊 舊金山

上一則

張大千弟子 王旦旦矽谷辦書畫展

下一則

一顆價值6100元 黑皮西瓜灣區吃得到

延伸閱讀

錯把放煙火當槍響 紐約同志遊行爆踩踏事故

錯把放煙火當槍響 紐約同志遊行爆踩踏事故
土耳其警方驅散同志驕傲遊行活動 逮捕逾200人

土耳其警方驅散同志驕傲遊行活動 逮捕逾200人
金山同志大遊行 200輛摩托車隊當先鋒 警長穿制服參與

金山同志大遊行 200輛摩托車隊當先鋒 警長穿制服參與
槍擊降半旗 不如控槍加責任險實際

槍擊降半旗 不如控槍加責任險實際
伍蘭岡超市槍擊 男中彈送醫不治

伍蘭岡超市槍擊 男中彈送醫不治

熱門新聞

加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

2022-06-25 02:14
圖為連鎖藥局 Walgreens 提供的檢測證明，多數航空公司就單純檢查姓名和結果，因為這類的檢驗報告上百種格式，除非一一查證否則很難辨別真偽。(圖為記者先前測試報告，僅為圖解參考)

返台核酸檢測形同虛設 只防君子不防小人

2022-06-26 00:03
矽谷痛苦指數年度報告顯示，矽谷族裔之間的財富差距愈來愈大。（Getty Images）

矽谷痛苦指數報告：族裔間貧富差距 越來越大

2022-06-23 02:15
全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，郵輪旅程似乎一切又回到正常，班班滿載。（受訪者蔡先生提供）

疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

2022-06-25 18:44
華裔少女林涵琪遇害近30年仍未找到兇手，新DNA檢測技術讓破案露出曙光。（聯邦調查局提供）

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

2022-06-24 02:13
網傳在佛利蒙出現嚴重的暴力搶劫案件，不過經查證該事件是發生在東岸。（記者李榮／翻攝）

網傳北加佛利蒙加油站暴力搶劫影片 其實發生在東岸

2022-06-21 21:23

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下