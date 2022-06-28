鬥毆、假槍擊報警…金山驕傲大遊行爆混亂 提前收場

大批警員周日在同志驕傲大遊行現場引導觀眾退場。（推特截圖）

2022年舊金山 同志驕傲大遊行 被譽為最富有政治化色彩的一屆，在爭取墮胎權、禁穿警服、槍擊 威脅等諸多因素的影響下，當天的慶祝活動還是順利進行。但臨近尾聲卻發生一系列混亂事件，導致主辦方不得不提前20分鐘結束了當天的活動。

周日下午5時25分左右，根據警方通過短信發布的全市警報顯示，在Polk和Hayes街附近發生大規模爭吵，並演變成鬥毆。舊金山警局發言人溫特斯（Kathryn Winters）表示，到場警員發現，多人捲入一場肢體衝突。

幾分鐘後，警局又接到報警稱，大遊行主舞台所在的市政中心廣場，一名女性向在場民眾噴灑具腐蝕性質的噴霧，猜測可能是防熊噴霧（Bear Spray）。

為了謹慎考量安全，遊行主辦方提前25分鐘停止主舞台的表演，結束當天的慶祝活動。

剛剛結束表演的變裝表演者克里斯特（Peaches Christ）表示：「我剛剛從舞台上下來，卻收到短信說爆發混亂，這太可怕了。」

此外，第七大道和市場街還傳出發生槍擊的消息，警方迅速趕到現場，但並未發現槍手或槍擊的痕跡，後來證實是一起誤報，但卻給參加遊行的人們帶來真實的恐懼。當時人們在街上奔跑和尖叫著，躲進附近的商店；一些店鋪鎖住大門，以防槍手闖進來。許多人並不知道發生了什麼，但由於全國各地頻發的槍擊事件，當看到別人這麼做時，他們也決定趕緊跟著跑。

「說真的，我在參加遊行前就很害怕，我不敢拿自己的性命開玩笑。當我看到其他州在月初，十幾名搶手躲在卡車裡埋伏同志遊行時，我就害怕相同的事情會發生在舊金山。」參加遊行的華人劉詩晨說。

舊金山同志遊行在2013至2015年都曝出有槍擊案發生，且都發生在活動接近尾聲的時段，雖沒有人在事件中死亡，但都造成人員受傷。