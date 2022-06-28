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處理交通事故涉詐 15年員警被捕 警長：很失望

記者王子涵／舊金山報導
警長史考特表示，任何人都不能凌駕於法律之上。（記者王子涵／攝影）
警長史考特表示，任何人都不能凌駕於法律之上。（記者王子涵／攝影）

舊金山警局27日宣布，因涉嫌詐欺逮捕了一名現任警員艾迪亞（Adam Eatia）；艾迪亞在舊金山警局工作了15年，因這起案件遭到調職，舊金山警局局長史考特（Bill Scout）對此表示失望，強調「任何人包括警察都不能凌駕於法律之上」。

舊金山警局內務部的調查人員2019年8月被告知，一名警員在處理一起交通事故中有欺詐行為；經過調查確定，警員艾迪亞在非執勤時間，向一名未上保險的車主索要損失賠償，並且他還向保險公司做出欺詐性陳述，其中，申請保險時還冒充另一名警員。

艾迪亞為舊金山警局工作15年，在調查期間，他被解除武裝，並在2021年9月調往一個不面向公眾的崗位。

6月22日，舊金山高級法院簽署了對艾迪亞的逮捕令。24日，艾迪亞主動在舊金山縣監獄自首，他被以虛假藉口盜竊罪、兩項保險欺詐罪、身份盜竊罪以及偽造罪等多項罪名逮捕。

舊金山警局局長史考特回應道：「這位舊金山警局成員的行為違反法律，他的行為與我們部門的價值觀相去甚遠。作為一名宣誓警察，我們沒有比贏得公眾信任更高的職責。我很失望，他的行為影響每天出色完成任務的警員們。」「我很感謝內務部門及其成員所進行的調查，以及向地檢處遞交案件。他們的工作確保警局對問責制度的承諾，即任何人包括警察都不能凌駕於法律之上。」

舊金山 保險 警察

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