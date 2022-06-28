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矽谷華人協會討論會 談哈佛訟案：喚起亞裔對教育平權重視

記者陳爍嘉／桑尼維爾報導
「黎明前的黑暗：哈佛官司的意義和加州的現實」討論會。（記者陳爍嘉／攝影）
「黎明前的黑暗：哈佛官司的意義和加州的現實」討論會。（記者陳爍嘉／攝影）

為了給亞裔同胞爭取平等的教育機會，矽谷華人協會（Silicon Valley Chinese Association Foundation）於25日在桑尼維爾主辦「黎明前的黑暗：哈佛官司的意義和加州的現實」討論會，代表亞裔學生起訴哈佛的「學生公平錄取組織」（Student For Fair Admission）主席布魯姆（Edward Blum），亞裔美國人教育聯盟（Asian American Coalition for Education）企業戰略家趙宇空(Yukong Mike Zhao) ，矽谷華人協會會長許志忻(Jason Xu)等人出席了本次討論會並講話。

2014年10月，學生公平錄取組織在波士頓發起關於哈佛大學排亞的訴訟案，雖然這個訴訟案在2021年12月被美國總統拜登向最高法院要求駁回上訴，以失敗告終，但是亞裔在美國大學錄取方面被歧視的現象因此得到了社會各界的重視。

布魯姆表示，他們調查哈佛大學的多名申請人，比較了這些申請人的GPA，SAT，ACT等成績，發現了一些問題。亞裔美國人申請者的成績都比其他種族的申請人高，這些成績包括考試、學術成就及課外活動。根據統計結果，亞裔美國人明顯遭受到其他種族群體沒有遇到的巨大偏見，膚色雖然不是大學錄取的評判標準，但事實上卻是大學錄取的重要參考條件之一。

趙宇空說：「亞裔美國人教育聯盟」是一個非政治、非盈利的全國性組織，是爭取平等教育權利的公認領導者。「我們很高興布魯姆為亞裔的平等教育機會，向哈佛大學發起5項訴訟。雖然布魯姆因此遭受到社會上許多攻擊，但哈佛訴訟案意義重大，它讓亞裔美國人可以團結起來，為自己的權利鬥爭。」

根據布魯姆提供的例子，在沒有明顯不利條件的情況下，一名亞裔美國男性大約有25%的機率可以被哈佛大學錄取；但如果是一個白人男性申請人，假設他們的其他條件完全一致，那麼他將有36%的機率被哈佛大學錄取。而如果其他條件保持完全一致，但是把這位申請人的種族改為拉美裔，他被哈佛大學錄取的機率將高達77%。更令人震驚的是，如果這名申請人是非裔美國人，同樣的條件下，他可以有高達95%的機率進入哈佛。但如果哈佛大學只看申請人在學術方面的成果，亞裔美國申請人被錄取的機率將增加到50%。

布魯斯介紹說，大概在1920-1940年期間，美國猶太裔人口只占美國總人口數的不到2%，但是1920年猶太裔的哈佛大學新生幾乎占了新生總數的25%。為打破這一現象，哈佛大學採取整體招生政策（holistic admissions），政策頒布一年後，哈佛大學的猶太裔申請人遭受到與現在亞裔申請人同樣的不公待遇，猶太裔哈佛新生錄取率大幅驟降。

布魯斯說，在1993年哈佛大學的新生，亞裔占了20%，這一比率在之後的十年裡不斷下降； 2014年在他們向哈佛發起訴訟時，亞裔新生的錄取比率為17.5%。但是經過大家的抗爭，哈佛大學終於做出改變，慢慢開始平衡亞裔申請人的錄取比例。幾周前，哈佛預計到2026年亞裔的錄取比率會升高到27.9%。

布魯姆說，「希望每一次亞裔學生都是在學術表現、課外活動和個性上，而不是膚色上被評判。」

本次討論會由矽谷華人協會主辦，聖地亞哥亞裔美國人平等組織（San Diego Asian Americans for Equality）以及美國人平等PAC（Americans for Equality PAC）聯合贊助，Equal Rights for All PAC聯合舉辦。

亞裔 哈佛大學 教育

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