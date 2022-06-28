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加州將退稅95億 年收未逾25萬可領 每戶最高領1050元

編譯組／綜合報導
加州納稅人，可望於10月拿到期待已久補助款，減緩高昂油價壓力。（ABC 7）
加州納稅人，可望於10月拿到期待已久補助款，減緩高昂油價壓力。（ABC 7）

因應高油價，加州州長紐森（Gavin Newsom）與加州立法機關達成一項初步協議，向加州納稅人退款95億元，而不是最初計畫的發給擁有車輛的加州人。今年秋季，將向特定收入的家庭提供最高達1050元退稅。此協議，總算讓被創紀錄的油價和生活成本壓得喘不過氣來的民眾，帶來期待已久的財務補助。

洛杉磯時報報導，此計畫主要向中、收入較低的家庭提供不同等級金額的退款，包括對撫養人的額外支出等。

此退款計畫分三級。年收入不超過7萬5000元的個人納稅者，將獲得350元退款，年收入達15萬元聯合申報者將獲得700元；若有撫養人，將額外獲得350元，一個家庭最高可拿到1050元退款。

年收入不超過12萬5000元的個人納稅者，則可拿到250元退款；聯合申報且收入不超過25萬元者500元，兒童或其他受撫養人，可額外拿到250元，家庭最高可拿到750元。

另外，收入不超過25萬元的個人可拿到200元，聯合申報收入最高達50萬元者可獲得400元，此層級收入的家庭，最多可獲得600元。

這項退款計畫，是紐森和立法人員，預計宣布更龐大加州預算協議的一部分；立法者上周向紐森發送一創總額超過3000億元的加州初步預算計畫，包括最初提供80億元退稅提案。

儘管紐森最初希望，今夏能將退款，退回到人們口袋中，但州議會民主黨之間存在分歧，將時間表推遲幾個月。若本周立法機關正式批准上述協議，這批退款可能要延至10月才能開始發送。

其他預算計畫還包括替K-12年級教育提供更多資金、替醫護人員提供新冠肺炎額外獎金、應對乾旱和野火資金、擴大墮胎服務使用範圍，及加州民主黨領導人研擬其他資金優先計畫等。

替民眾解決不斷上漲汽油價格，一直是紐森和立法者之間，關於如何使用加州剩餘稅收的辯論關鍵，預計明年夏天，加州將出現高達970億元稅收。幾個月來，雙方在誰應該收到退稅，及應該收到多少的問題存在分歧。

紐森最終放棄原訂將駕駛人與車輛擁有權掛鉤的退款計畫，同意與立法機關合作，向納稅人直接發送退款與現金卡（debit cards）。

參議會和議會領導人，呼籲將富有的加州人排除在該退稅資格外。然根據目前達成協議的版本，個人收入25萬元以下，聯合申報所得在50萬元以下都可獲得退款，這是他們最初提議上限收入的兩倍多。

立法機關通過初步預算，已滿足6月15日最後期限，但目前尚未與紐森，就退稅或支出計畫達成協議，預計本周將對此計畫進行最終投票。

根據新協議，退款金額將比立法機關最初的計畫增加15億元。

加州 紐森 退稅

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