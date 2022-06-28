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照顧遊民 聖荷西增400個臨時住房床位

記者陳爍嘉／聖荷西報導
李卡多在參觀已建成的快速建設社區。（圖片取自聖荷西市政府官網）
李卡多在參觀已建成的快速建設社區。（圖片取自聖荷西市政府官網）

為了進一步解決遊民危機，聖荷西市議會21日投票通過一個決定，在一系列創新住房解決方案取得成功的基礎上，擴大三個快速建設社區的成功，在聖荷西繼續推進四個新的快速建設社區的開發，再增加了400個臨時住房床位。市議會還批准了用Homekey資金購買擁有89間客房的Arena Hotel，並新增561個經濟適用房單元，未來可能還將增加280個住院床位。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccaardo）2021年設定了一個解決遊民問題的目標：到2022年底完成、收購或正在開發的快建社區的總居民床位目標為1000個。目前1000個快建臨時住房床位目標中，已建成317個、在建204個。聖荷西快建社區的建造時間和成本只是傳統公寓的一小部分，通過這些快速建設的社區，聖荷西已經安置了近900名無家可歸的居民，這是自2015年以來聖荷西市首次讓全縣無家可歸者數量不再增加。

李卡多表示，傳統的住房建設方法不足以應對這場無家可歸危機的緊迫性。聖荷西正在擴大快速建造臨時住房方面的成功，直面無家可歸者，並採用靈活、創新的方法，來實現具有成本效益和快速的解決方案，同時繼續致力於為最脆弱的居民提供永久住房。

聖荷西市和HomeFirst、PATH和Abode等非營利合作夥伴在Rue Ferrari、Bernal和Monterey以及Evans Lane經營臨時住房點，提供了317個緊急臨時住房床位。自2020年以來，聖荷西市已在橋樑住房社區（Bridge Housing Communities）以及三個緊急臨時住房社區（Emergency Interim Housing Communities）為超過887人提供了庇護。

市議會上周還通過Homekey接受了2520萬元的國家資金，用於購買和改造位於聖荷西Alamed，擁有89間客房的 Arena Hotel。此前在2020年，聖荷西市曾獲得過1450萬元的Homekey國家資金，用於購買擁有76間客房的SureStay酒店。

除了Homekey的資金幫助，聖荷西市議會還批准了5300萬元，用於在四個單獨的快速建設社區開發項目中建造448套新的永久性經濟適用公寓，其中有197套將作為永久保障性住房留給無家可歸的居民。

聖荷西 遊民 投票

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