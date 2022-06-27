舊金山同志驕傲大遊行

舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images)

LGBTQ+社區也擔心，同性婚姻以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。（記者王子涵╱攝影） 警察局長史考特身穿制服參加遊行。(記者王子涵╱攝影) 加州總檢察長邦塔（左）、加州參議員威善高（右）。（記者王子涵╱攝影） 同志大遊行開始前，等候在起點處的人們早已舞動起來。（記者王子涵╱攝影） 200輛女同性戀機車車隊為大遊行開道。(Getty Images) 警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵╱攝影） 聯邦眾議員議長波洛西在遊行隊伍中。(記者王子涵╱攝影) 舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images) 舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images) 警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影） 舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images)