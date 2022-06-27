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舊金山同志驕傲大遊行

記者王子涵╱攝影
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images)
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images)

LGBTQ+社區也擔心，同性婚姻以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。（記者王子...
LGBTQ+社區也擔心，同性婚姻以及身體自主的權利也將倒退並受到威脅。（記者王子涵╱攝影）
警察局長史考特身穿制服參加遊行。(記者王子涵╱攝影)
警察局長史考特身穿制服參加遊行。(記者王子涵╱攝影)
加州總檢察長邦塔（左）、加州參議員威善高（右）。（記者王子涵╱攝影）
加州總檢察長邦塔（左）、加州參議員威善高（右）。（記者王子涵╱攝影）
同志大遊行開始前，等候在起點處的人們早已舞動起來。（記者王子涵╱攝影）
同志大遊行開始前，等候在起點處的人們早已舞動起來。（記者王子涵╱攝影）
200輛女同性戀機車車隊為大遊行開道。(Getty Images)
200輛女同性戀機車車隊為大遊行開道。(Getty Images)
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵╱攝影）
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵╱攝影）
聯邦眾議員議長波洛西在遊行隊伍中。(記者王子涵╱攝影)
聯邦眾議員議長波洛西在遊行隊伍中。(記者王子涵╱攝影)
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Get...
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images)
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Get...
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images)
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）
警方估計，前來慶祝同志遊行的總人數有50萬人。（記者王子涵／攝影）
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Get...
舊金山2022年同志驕傲大遊行疫情後首次回歸，主題為「愛讓我們在一起」。(Getty Images)

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