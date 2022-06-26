疫後便宜2~3成… 暑假郵輪大賣 賞美景也有風險

在冰川峽灣中航行絕對是難得的體驗。（記者熊移山／攝影）

6月開始，全美學校迎來解封後的第一個暑假。曾經在兩年前讓人聞「郵輪 」色變的行程，在全美解封三個月、外加輪船公司促銷活動下，似乎一切又回到正常，班班滿載。但是仔細觀察會發現，亞裔這一個「大戶」族群卻占極少數，大概5%左右。

打2劑疫苗 才可上船

5月底、6月初，記者踏上從西雅圖出發的阿拉斯加郵輪之旅，一上船便結識了從矽谷出發的蔡先生及其來自德州好友陳先生及張先生。這幾位都是郵輪常客，分享不少海上經驗和心得。

蔡先生表示，自己雖有多次搭乘郵輪的經驗，但這一次有很大不同。就是各家郵輪公司，只要是航行在美國水域的航線行程，都需要遵守CDC所頒布的防疫規定，即所有遊客都必須施打兩劑以上新冠疫苗，而且第二劑疫苗施打日期距離登船日期不得少於14天，才能獲准上船。而且，上船前兩天必須做PCR或NAAT檢測。

晴空萬里，在甲板上與家人用餐、聊天欣賞不斷移動的冰川美景，真是一大享受。圖中為船尾自助餐用餐區。（記者熊移山／攝影）

當然郵輪公司為了方便旅客，如果旅客願意付費也可以透過視訊花15分鐘，面對面在家使用快篩來證明自己並未染疫。

這麼嚴格的規定，確實讓從德州來的陳先生一家吃了閉門羹。一家人因為在德州來不及約診新冠檢測，所以到了西雅圖才做PCR，結果其中一位是無症狀陽性反應，最後只能在旅館就地隔離五天，整趟旅行報銷。只是，郵輪公司全額退費，沒有損失太大。

或許因為全球暖化的關係，行程中經過的水域並沒有太多浮冰。（記者熊移山／攝影）

蔡先生說，上船前，船員非常仔細地核對疫苗卡和檢測結果。至於上船後雖然所有工作人員值勤時都是全程戴著口罩 ，但是旅客似乎因為登船檢查嚴格，所以慢慢就放鬆了，開船後兩天，就很難再看見有人戴口罩。

阿拉斯加的遊輪每年開放時間不長，只在5月至9月之間。其中，6月到8月相對比較溫暖，也是最受歡迎的季節。5月跟9月天氣相對寒冷，船上也會有些許設施活動不會開放，不過價錢也會相對比較便宜。但是，或許是氣候變遷的影響，本次5月的旅程停泊的一些港口如阿拉斯加港口Icy Strait Point、Skagway、Juneau等，天氣都好到爆表，每天高溫都在26-28度左右，到Juneau看到的冰河也退縮到很小。

因為所有人都被告知，可能會有零度以下的溫度，所以準備的厚外套通通派不上用場。還有來自佛羅里達的旅客抱怨，原來是想到阿拉斯加避暑，沒想到結果比佛羅里達還熱。但也因為這樣的天氣，當遊輪航行在冰灣峽谷之間，坐在甲板上享受美食、美景，真是難得的體驗。

加拿大維多利亞港的 Butchart gardens 奇花異草美不勝收。（記者熊移山／攝影）

餐飲娛樂 應有盡有

張先生則回應，搭乘郵輪最方便的就是不需要事前太多的規劃，而且因為疫情 過後，商家促銷，費用比疫情前便宜二到三成。如果還想要再省錢，就可以在訂好郵輪之後，也把遊輪停靠碼頭的陸上行程都先訂購好，至少都還能省下10-20%的費用。比如說，Icy Strait Point的高空溜索(ziprider)、在Skagway掏金體驗外加參觀雪橇狗、在Juneau看冰河、到維多利亞港參觀Butchart gardens等，這些行程都可以行先預訂，一下船就可以去玩，省時又省錢。另外郵輪上的「上網方案」，事先預訂和上船再買的價格，也差別很大。

在Skagway近距離接觸雪橇狗。（記者熊移山／攝影）

張先生意外發現這搜郵輪是2015年從台灣基隆港首航，當時主要負責亞洲航線。因為疫情關係停駛了一段時間，5月才從亞洲開來美國。（記者熊移山／攝影）

張先生還談起這趟旅行特別之處。這是可以搭載4000位旅客的大船本是在亞洲航線，2015年的首航竟然是從台灣基隆港出發，船上的裝潢除了有中式風格之外，而且都有中英文指標。因為現在亞洲旅遊幾乎停擺，所以這艘郵輪才在5月初轉戰西雅圖到阿拉斯加航線。

蔡先生也表示，船上的服務確實不錯，不管是房務、餐飲或是娛樂應有盡有。如果說有缺點就是客戶服務(Guest Services)特別是櫃台服務人員太少，旅客如果有APP或是其他問題，每回排隊都要超過40分鐘。另外，4000人要同時上、下船時，行李的托運有點混亂，最好的應對方法就是在規定的時間提前登船，盡早下船。

朱諾(Juneau)是阿拉斯加首都，在距離港口約30分鐘車程就有一處知名的冰川，但因為全球暖化的關係，冰川已經退縮到很遠的地方。（記者熊移山／攝影）

多數旅客 不戴口罩

疫後解封，一家人來一趟郵輪之旅，走出新冠陰霾，盡享陽光海風，確是理想的安排。但實際上，疫情並未走遠。就在下船後不久，張先生告訴記者，他一家三口兩位大人確診。因為這是下船後的第三天才發現，所以還不能確定就是在郵輪上傳染的，盡管這種可能性很高。郵輪的臉書群組，也還有其他旅客報告在搭乘郵輪中染疫。也開始有人抱怨，旅客在船上的時候絕大多數時問都不戴口罩。這也就難怪，何以相對保守的亞裔暫時還不願意選擇這項「頗有風險」的海上旅遊。

張先生倒很樂觀。他說，以台灣為例，人人都把口罩戴好戴滿，最後也還是控制不了疫情。或許就應該像美國一樣把它當作流感看待，和平相處。一旦染疫，就自己多加小心，照顧好身體，同時做好自主隔離，也不用想太多。