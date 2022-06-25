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因疫情暫停3年 舊金山驕傲大遊行 周末強勢回歸

記者李怡／舊金山報導
舊金山驕傲大遊行強勢回歸。圖為往年遊行場面。（美聯社）
舊金山驕傲大遊行強勢回歸。圖為往年遊行場面。（美聯社）

疫情暫停三年的舊金山驕傲大遊行（SANFRANCISCOPRIDEPARADE）本周末回歸，於26日上午10時30分從Market街和Beale街開始，前往MarketStreet，最後在Market街和第八街結束。而25日中午起至下午6時，及26日上午11時至下午6時，市民中心廣場將舉行官方驕傲慶祝活動，有包括參展商、多個社區組織的攤位和娛樂表演。

驕傲月大遊行始於1972年，由性少數活動人士舉辦第一次正式遊行。舊金山是LGBTQ運動的聖地，驕傲遊行活動吸引世界各地的人士，疫情前的遊行通常會吸引數十萬狂歡人群。

今年驕傲遊行的亮點是除了遊行，市中心一系列慶祝活動也將回歸；25日中午至下午6時，以及26日上午11時至下午6時，市民中心廣場和附近的街道將成為娛樂的主要舞台，有許多攤位和音樂表演。更多驕傲活動將在整個6月和2022年剩餘時間舉行，詳細相關訊息可關注sfpride.org。

主辦單位建議與會者及時接種COVID-19疫苗，並在室內活動時戴口罩，同時鼓勵在戶外遊行中戴口罩，以降低接觸風險；市交通局建議，為避免造成城市的交通壅堵，參與遊行的民眾最好是搭乘公共交通出行。周末捷運(BART)交通為了配合此次的遊行活動將會增加多班列車，運載進入舊金山城區的遊客。

屆時警察局也會增加警力維護遊行現場安全，並提醒民眾遊行期間注意保管自身財物，不鼓勵隨身攜帶行李包裹。

遊行 舊金山 疫情

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