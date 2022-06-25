猴痘疫情進入關鍵階段 金山官員籲早預防

舊金山衛生局代理局長波巴表示，猴痘疫情目前正處關鍵階段，迅速採取行動，可讓民眾了解風險與如何保護自己。(美聯社)

灣區 目前僅有少數確診猴痘 病例，但自新冠疫情 汲取教訓，地區衛生官員正積極控制這個在全球迅速增長的疫情。自5月初以來，加州共計有48個病例，幾乎占全美確診總數的28%。

至今為止發現的大部分猴痘病例，都與可能的性傳播有關，當地衛生官員建議灣區居民與醫療保健提供者，在夏季旅遊與其他慶祝活動開啟之前，注意猴痘發生症狀。猴痘可以預防；舊金山衛生局代理局長波巴（Dr. Naveena Bobba）表示，目前正處關鍵階段，若迅速採取行動，讓民眾了解風險與如何保護自己，有機會控制疫情。

灣區衛生官員表示，截至目前為止通報的大多數猴痘病例，都發生在男同性戀與雙性戀者男性、跨性別者與男男性行為網絡。但他們也補充說，猴痘不是僅限於這些人，任何群體都不應被汙名化。

舊金山加大傳染病專家陳子平(Dr. Peter Chin-Hong)表示，「目前風險是有限的」，僅限於部分社交網絡，但可能會在某個時刻蔓延到其他人群。

猴痘是今年春天爆發的全球傳染病疫情之一。根據CDC數據，在全球30多個國家通報約1600個病例，大部分病例發生在男性身上，特別是同性戀或雙性戀男性。雖然猴痘主要透過呼吸道飛沫傳染，但也可透過與感染者直接接觸病灶或體液，或間接接觸受汙染的衣服或床上用品進行傳播。陳子平指出，這次疫情主要是皮膚與皮膚的接觸感染。

猴痘傳染性不及通過空氣傳播的冠狀病毒，猴痘的呼吸道傳播，通常需要與感染者近距離接觸超過三個小時。聖他克拉拉縣助理公共衛生局長羅伊(Dr. Monika Roy)說，由於傳播方式，當局認為風險比新冠低，當地沒有確診病例需要住院。

猴痘與天花同一病毒家族，通常是較輕病症，多數人無須治療即可完全康復。症狀通常始於發燒、頭痛、淋巴結腫大、肌肉痠痛、發冷與疲勞。典型皮疹會在一到三天內、以充滿膿液的水泡形式出現，剛開始在臉上，然後移至身體其他部位。

陳子平指出，這次疫情不同之處，是皮疹似乎開始於生殖器區域、靠近陰莖或肛門，隨著時間會轉移到嘴部與手臂，看起來像充滿液體的水泡，最終會結痂並脫落。衛生官員指出，猴痘很少致命，然而，與多個性伴侶發生性關係會增加被感染風險。

感染猴痘多數人無須任何治療即可復元，目前尚未有聯邦批准的專門治療藥物；不過，包括舊金山加大等醫院已開始為一些出現嚴重症狀的患者提供口服天花抗病毒藥，部分疫苗可預防感染。若患者出現症狀，應該留在家中並立即連繫醫療保健提供院所。