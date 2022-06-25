我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

編譯組／灣區電
加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）
加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加州大學發布新學年申請人數創新高，包括即將升上12年級的許多高中生，皆面臨「夢想學校」(dream schools)錄取機會比過去小的現實。面對困難選擇，部分學生考慮不同途徑進入四年制大學，聽從大學招生主管建議，考慮以非傳統途徑進入四年制大學，包括從社區學院轉學或尋找不同類型學校。

加大系統新生去年申請比2020年大幅增加16.8%；隨著大學招生變化，學生策略也改變。柏克萊加大招生執行主任瓊斯(Abby Jones)指出，加大系統變成「免試」(test free)，不再要求入學考試成績作為申請的一部分，是申請增加的原因之一。他指出，柏克萊加大根據學生在高中表現與學校課程，而現已不需SAT或ACT考試成績。

在審核學生申請時，加大使用稱為「綜合審核」(comprehensive review)流程。洛杉磯加大招生主任克拉克(Gary Clark)透露，審查過程曾有14個要件，但目前無需SAT與ACT成績，因此僅有13個要件。加大系統衡量學生申請時，會考慮多種因素，每名新生申請內容至少會被閱讀兩次，或甚至可能會對申請者進行第三次審查，或由教師進行額外審核。

根據加大系統網站，儘管新生申請人數大幅增加，去年秋年申請到加大系統的轉學申請，卻比前一年減少12.6%。在此之前，加州社區學院2020年秋季入學人數減少約15%。

協助學生進行大學入學申請過程的「西部大學招生諮詢協會」(Western Association for College Admissions Counseling)人員柏伊爾(Breanne Boyle)表示，儘管加大系統新生申請人數大增，但其他大學申請量並未增加，包括較小的文科學校與不太知名的大學。她認為，學生不應只申請錄取率低的學校，建議學生研究更多大學，例如文科學校，找到最適合的大學。

聖他克拉拉大學入學管理主管瑪西亞斯(Eva Blanco Masias)表示，雖然聖他克拉拉大學也不再要求申請人提交標準化考試成績，但申請人數並未大幅增加，學生應尋求選擇進入大學的不同途徑，可將轉學路線視為進入理想大學的非常可行選擇，無論是從一所四年制大學轉學到另一所四年制大學，或先去灣區社區學院。

招生 柏克萊加大 加州大學

上一則

Google攜手「仁人家園」 聖荷西建新經濟房 保留老建築

下一則

猴痘疫情進入關鍵階段 金山官員籲早預防

延伸閱讀

加州中醫藥大學醫專業教育入學說明會26日舉辦

加州中醫藥大學醫專業教育入學說明會26日舉辦
白宮取消60億「詐騙大學」貸出學貸 估20萬人受惠

白宮取消60億「詐騙大學」貸出學貸 估20萬人受惠
紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費

紐約10歲華裔「小小廚師」奪冠 忍3年才公開 存獎金繳大學學費
台大醫學生無聊重考又錄取 校方無法可罰

台大醫學生無聊重考又錄取 校方無法可罰
「找到最好的自己」 特許高中舉行畢業典禮

「找到最好的自己」 特許高中舉行畢業典禮

熱門新聞

來自科技重鎮的房仲表示，不管矽谷或是爾灣都是房市的「蛋黃區」，所以這一波房市衝擊除了降低熱度外，尚未影響到成交價格，如果以自住五至七年的需求來說，不失為進場的時機。(記者熊移山╱攝影)

房價退燒？ 北加矽谷、南加爾灣最佳買點到了嗎

2022-06-18 00:23
聖荷西警察協會正在推特上為潘托亞家庭的六名兒童籌款。（推特截圖）

家暴夫槍殺妻 聖荷西6童一夜間痛失雙親

2022-06-19 02:18
矽谷痛苦指數年度報告顯示，矽谷族裔之間的財富差距愈來愈大。（Getty Images）

矽谷痛苦指數報告：族裔間貧富差距 越來越大

2022-06-23 02:15
疫情之後，餐館的價格漲幅非常大，民眾都很有感。（記者李榮／攝影）

疫下物價飆 灣區餐館增收「通膨費」 商家：撐得很辛苦

2022-06-17 14:20
網傳在佛利蒙出現嚴重的暴力搶劫案件，不過經查證該事件是發生在東岸。（記者李榮／翻攝）

網傳北加佛利蒙加油站暴力搶劫影片 其實發生在東岸

2022-06-21 21:23
華裔少女林涵琪遇害近30年仍未找到兇手，新DNA檢測技術讓破案露出曙光。（聯邦調查局提供）

林涵琪命案28年 DNA新技術 破案露出曙光

2022-06-24 02:13

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案