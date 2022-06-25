加大入學競爭日益激烈 學子另尋錄取途徑

加大入學競爭日益激烈，高中生尋求其他途徑進入夢想大學。（美聯社）

加州大學 發布新學年申請人數創新高，包括即將升上12年級的許多高中生，皆面臨「夢想學校」(dream schools)錄取機會比過去小的現實。面對困難選擇，部分學生考慮不同途徑進入四年制大學，聽從大學招生 主管建議，考慮以非傳統途徑進入四年制大學，包括從社區學院轉學或尋找不同類型學校。

加大系統新生去年申請比2020年大幅增加16.8%；隨著大學招生變化，學生策略也改變。柏克萊加大 招生執行主任瓊斯(Abby Jones)指出，加大系統變成「免試」(test free)，不再要求入學考試成績作為申請的一部分，是申請增加的原因之一。他指出，柏克萊加大根據學生在高中表現與學校課程，而現已不需SAT或ACT考試成績。

在審核學生申請時，加大使用稱為「綜合審核」(comprehensive review)流程。洛杉磯加大招生主任克拉克(Gary Clark)透露，審查過程曾有14個要件，但目前無需SAT與ACT成績，因此僅有13個要件。加大系統衡量學生申請時，會考慮多種因素，每名新生申請內容至少會被閱讀兩次，或甚至可能會對申請者進行第三次審查，或由教師進行額外審核。

根據加大系統網站，儘管新生申請人數大幅增加，去年秋年申請到加大系統的轉學申請，卻比前一年減少12.6%。在此之前，加州社區學院2020年秋季入學人數減少約15%。

協助學生進行大學入學申請過程的「西部大學招生諮詢協會」(Western Association for College Admissions Counseling)人員柏伊爾(Breanne Boyle)表示，儘管加大系統新生申請人數大增，但其他大學申請量並未增加，包括較小的文科學校與不太知名的大學。她認為，學生不應只申請錄取率低的學校，建議學生研究更多大學，例如文科學校，找到最適合的大學。

聖他克拉拉大學入學管理主管瑪西亞斯(Eva Blanco Masias)表示，雖然聖他克拉拉大學也不再要求申請人提交標準化考試成績，但申請人數並未大幅增加，學生應尋求選擇進入大學的不同途徑，可將轉學路線視為進入理想大學的非常可行選擇，無論是從一所四年制大學轉學到另一所四年制大學，或先去灣區社區學院。