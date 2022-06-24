長期照顧負擔大 紐時徵求華人受訪者

紐時希望華人社區也能提供自身長期照顧的經驗。（取自紐時問卷網站）

長期照顧（long-term care）在美國的健保制度中，是很沉重的負擔。多數的地方，一般的健康保險不給付，俗稱紅藍卡的耆英聯邦醫療保險 也並不給付，只有給低收入的醫療補助Medicaid給付，或者購買私人的長期照顧保險。本報曾多次報導相關的專題，凸顯照顧與病患本身的負擔．而紐約時報 （The New York Times）等主流媒體，也長期關注此長期照顧的議題，並且希望華人 社區能提供經驗。

本報過去曾多次報導長期照顧所帶來的經濟負擔，甚至有華人醫師都表示，自家人必須變賣房產以籌措家人的長期照顧費用。依照Genworth的估計，若是以聖荷西為例，以2021年來說，中位數的住家護理服務每年所費約8萬5000元以上，如果是住在護理之家，單人房每年更要超過18萬7000元，多數人恐無力負擔。凱薩醫療基金會（KHN）與紐約時報正籌畫專題，希望報導病患與家屬在面對高昂長期照顧，其中也特別希望華人社區能分享自身的照顧與負擔的經驗。

紐約時報並且製作了簡體與繁體兩個版本的問卷，希望調查美國人是否擁有足夠的資源來應對年齡漸長帶來的問題，也呼籲有意願受訪的華人民眾，能夠上網填寫問卷，若被選中，紐時將聯繫採訪。

簡體中文版：www.nytimes.com/zh-hans/2022/03/30/science/long-term-care-costs.html

繁體中文版：www.nytimes.com/zh-hant/2022/03/30/science/long-term-care-costs.html