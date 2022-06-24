收入放緩 Netflix再裁員300人

總部位於洛斯蓋圖的流媒體巨頭Netflix 23日裁員 300名，約占員工總數的3%。這是該公司為應對收入放緩及十多年來首次用戶流失而進行的最新一輪裁員。

Netflix的裁員主要影響到該公司在美國和加拿大的員工，但也影響到拉丁美洲、亞太地區以及中東和非洲的團隊；被解雇的人員包括副總裁、總監、經理和撰稿人。

在最近一個季度報告了20萬用戶的流失後不久，該公司於5月在多個部門削減了150個全職職位。此外，Netflix還解雇了數十名承包商，其中一些人在社交媒體賬戶上工作，以加強該公司的多樣化節目。

面臨競爭，該流媒體服務預計本季度將再失去200萬用戶。迪士尼+、HBO Max、Paramount+和其他流媒體公司的崛起，陡增了Netflix製作更多熱門節目的壓力今年迄今為止，Netflix的股票已經下跌了70%。該股在午盤交易中下跌23分，或不到1%，至178.66元。

Netflix的用戶數量在COVID-19疫情 初期飆升，因為當時人們的家庭外娛樂選擇有限。到目前為止，Netflix仍居基於訂閱的流媒體視頻之首，擁有2億2200萬付費會員。最近的競爭者是迪斯尼+，有近1億3800萬用戶。

裁員是Netflix試圖維護其利潤率而採取的舉措，因為在疫情早期的用戶激增之後，對流媒體市場的競爭和其他因素將如何影響收益作出了錯誤判斷。Netflix聯合首席執行長黑斯廷斯（Reed Hastings）代表自己和聯合執行長薩蘭多斯（Ted Sarandos），為沒有盡早認識到公司的收入問題而道歉。

首席財務官諾伊曼（Spence Neumann）希望在未來兩年內，將運營利潤率維持在20%。除了裁員之外，Netflix還承諾通過提供帶有廣告的廉價版本，以及嘗試從密碼共享中賺取更多的錢來改善其業務並獲得更多的用戶。