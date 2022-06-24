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佛利蒙鬧市命案 警籲協尋槍手

記者李榮／佛利蒙報導
華人居民眾多的佛利蒙，竟在鬧區街口發生槍擊。（谷歌地圖）
華人居民眾多的佛利蒙，竟在鬧區街口發生槍擊。（谷歌地圖）

華人眾多的佛利蒙市，上周發生一宗凶殺案，但警方至今尚未掌握嫌犯。佛利蒙警方23日呼籲，當日有經過該路段的目擊者，或是知道內情的人士，可以向警局聯繫，讓警方拼湊出更多的線索。

該宗凶殺案是發生在6月17日晚間10時許。佛利蒙警方表示，當時勤務指揮中心接獲多通報案電話，稱在 Fremont Blvd與Mowry Ave交口處發生槍擊案。目擊者看到一輛轎車的人拿槍朝另一台車射擊。警方獲報後立即趕往現場，發現一台汽車停在馬路交叉口中央，而車上的駕駛是一位男子，身中數槍。警方雖然在第一時間予以急救，救護車也前往現場處理，但傷者依然回天乏術，當場被宣告死亡。

佛利蒙警方表示，目前還不能確定兇手行凶的動機，也還未能掌握到兇嫌的身分。目前初步認為，嫌犯駕駛的車輛為一台深色的四門轎車，車輛的廠牌應該為奔馳（Mercedes）。

佛利蒙警方呼籲，如果民眾在當天案發時有行經該路段，目擊事發經過，或者握有視頻的紀錄，都可以向警方聯絡，協助破案。負責專案的佛利蒙警探Ralph Meredith電話：510-790-6933，電郵：[email protected]

汽車 華人 槍擊

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