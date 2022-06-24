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聖荷西警局：任何類型煙花都屬非法 不允許燃放

記者陳爍嘉／聖荷西報導
聖荷西警局要求民眾積極舉報違法煙花使用。（取材自推特）
聖荷西警局要求民眾積極舉報違法煙花使用。（取材自推特）

聖荷西警局近日發推特提醒民眾，聖荷西市法律規定，除了專業的、允許的展示外，任何人擁有、儲存、提供、展示及使用任何煙花產品都是非法的。

17日匹茲堡就因為民眾在空地上燃放煙花爆竹，引發了一場草地大火。這場大火燒毀了122畝的土地，迫使該地區約2200位居民撤離，大火差點蔓延至附近大約100幢房屋所在的位置。所幸最後沒有人受傷，也沒有房屋受損。據了解，當時該地區空氣炎熱而且乾燥，風速為每小時30哩，煙火爆竹燃放產生的火星，為大火的點燃和蔓延創造了絕佳的條件。

在聖荷西市和聖他克拉拉縣的其他大部分地區，包括「大瓶火箭」、「羅馬蠟燭」、鞭炮和煙花在內的所有類型的煙花，甚至那些標有「安全和理智」的煙花都是非法的。

市府官員表示，煙火燃放的危險，除了造成火災，威脅民眾的生命安全，造成財產損失，還有可能使民眾受傷。煙花的溫度可以達到華氏1000度以上，稍不留神就容易燙傷皮膚，是五歲及以下兒童因煙花而受傷的主要原因。

煙花的燃放還會驚嚇到很多寵物和野生動物，根據聖荷西政府官網，美國每年寵物死亡數量的高峰是7月4日的獨立日，這一天全國各地都會燃放煙花來慶祝節日。

煙花也是空氣和水的有毒污染物。煙花爆竹燃放時會釋放出大量的有毒有害氣體，如二氧化硫、二氧化氮等。二氧化硫氣體在進入大氣層後，會形成酸雨，導致樹木和魚蝦死亡，破壞土壤中的營養，使農作物減產甚至死亡。

在聖荷西市，違反煙花限制令的個人需要支付1000元至3000元的罰金；向民眾銷售煙花產品的商家則要面臨入獄的處罰以及最高5萬元的罰款。如果市民現在違規持有煙花產品，應將煙花產品送到聖荷西市任意一個消防站，交給專業人員集中處理。

聖荷西市政府要求市民如果知道有人違規儲存，提供或使用煙花，可以到政府網站填寫表格，積極舉報違法的煙花爆竹燃放，並提供盡可能多的細節和證據，以幫助保護社區的安全。

聖荷西 火星 推特

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