海沃男子引爆煙花傷2警 金山警長譴責

史考特表示，將公眾和警員的安全置之度外的魯莽和破壞性行為不會被容忍。（個人推特）

勇士 奪冠遊行 後，兩名舊金山 警員日前在第五街和市場街附近巡邏，一個爆炸裝置，後被認為是煙花爆竹，突然在兩位警員非常近的地方爆炸。警員立即出現了耳鳴、聽力下降和方向感下降等不良反應，其中一名警員還被爆炸碎片灼傷。

兩名受傷警員在附近警員的幫助下接受了治療，並說出爆炸嫌疑人的基本特徵。

警員隨後找到了一名符合外貌特徵的對象，並試圖接近進一步調查。但該男子一經接觸，就變得十分好鬥，並威脅多名警員的人身安全。在雙方發生肢體衝突後，該男子被警員制伏並被逮捕。

經調查，嫌犯被確認是來自海沃的哈維利（Sione Havili）。在逮捕過程中，警方發現了更多爆炸裝置和一個打火機。

舊金山警局長史考特（Bill Scout）說：「這是一周內發生的第二起利用爆炸物傷害警員的事件。我們的警員非常努力地工作，以確保奪冠遊行可以安全進行，球迷能與球隊共同慶祝；但像如此將公眾和警員的安全置之度外的魯莽和破壞性行為是不會被容忍的，犯罪嫌疑人將為此負責。」

哈維利被指控犯有7項罪行，包括持有爆炸物、在公共場所持有爆炸物、持有爆炸物意圖傷害或恐嚇、拒捕等。